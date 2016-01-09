​В подарок детям

По словам заместителя начальника ГУ военной полиции ВС РК полковника Алексея Скорнякова, желания в Новый год должны сбываться. Поэтому военные полицейские решили внести свою лепту и порадовать детей новогодним сюрпризом. Воспитанникам детского дома и его сотрудникам они подарили бытовую технику. А кроме того – привезли 20 сладких подарков и игрушек. Все это было закуплено на добровольные взносы военнослужащих.

Отметим, что военнослужащие военной полиции на постоянной основе занимаются благотворительностью – шефствуют над детскими домами и домами престарелых, ветеранами Великой Отечественной войны, в качестве доноров сдают кровь.