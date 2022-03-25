В Жамбылской области празднование Наурыза началось за неделю до долгожданной даты, и яркие мероприятия проходили повсеместно.

В кульминационный момент таразцы собрались в средневековом караван-сарае Торткуль. Отсюда по улицам города отправился этнокараван «Наурыз-көш», участники которого раздавали детям сладости. Здесь же были организованы национальные игры, выставка декоративно-прикладного искусства, сценические представления, концертная программа и акция по посадке деревьев, в которой приняли участие руководство области, представители интеллигенции, ветераны.

Праздник пришел буквально в каждый дом. К примеру, жители многоэтажки № 29 микрорайона «Талас» организовали музыкальные выступления и спортивные состязания, всех гостей угостили нацио­нальными блюдами.

– У нас есть крепкий фундамент, который мы заложили в годы независимости, – это мир и стабильность. Наш народ пережил немало трудностей, но во все времена благодаря единству мы преодолевали любые испытания, – подчеркнул аким области Бердибек Сапарбаев, поздравляя жамбылцев.

Местная жительница Наталья Алферова поблагодарила главу региона за благоустройство двора жилого дома. А Анар Досымбаева – за реализацию проекта «Таразға тарту», благодаря которому в городе появилась замечательная аллея «Ана мен бала», где теперь проходят культурно-массовые мероприятия.

С самого утра не утихала музыка и у историко-культурного комплекса «Древний Тараз». Красочное театрализованное представление, которое развернулось здесь, было ярким и запоминающимся. На сцене выступили артисты областной филармонии, звезды отечественной эстрады Досымжан Танатаров, Мадина Садуакасова, группа «Алашұлы», а также кыргызская певица Кундуз Таш­таналиева.

– С обретением независимости Наурыз стал поистине всенародным праздником. Под единым шаныраком его отмечают представители всех этносов. Сегодня нашей главной задачей было создать добрую и теплую атмосферу, подарить жамбылцам хорошее настроение. Отправив этнокараван по улицам города, мы пожелали, чтобы все невзгоды остались в прошлом, а впереди были только благополучие, достаток и мир, – отметил Бердибек Сапарбаев.

Глава региона поговорил с жителями и провел обряд тұсау кесу для юного Данияла Балабека.

В городе установили около 30 юрт, возле них проходили конкурсы и спортивные соревнования. Всех желающих угощали традиционными наурыз-көже и баурсаками.