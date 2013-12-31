Экономика
В подарок – сертификаты

07В целом же по региону намечено провести около 1 000 благотворительных утренников, в которых примут участие более 100 тыс. детей и подростков, среди которых 700 – ребята из малообеспеченных семей, дети-инвалиды. В волшебном мешке Деда Мороза для них припасено свыше 5 тыс. подарков.

Не остались без них в преддверии Нового года и 252 воспитанника Алгинского областного детского дома. Подарки им вручил лично аким области Архимед Мухамбетов. Навестил глава региона и воспитанников областного Дома юношества, куда пришел тоже не с пустыми руками. 46 сиротам, работающим и имеющим стабильную заработную плату, он вручил сертификаты на общую сумму 10 млн. 690 тыс. тенге. Это весомый вклад для роста их накоплений на расчетных счетах Жилстройбанка для приобретения в последующем квартир.

Благодаря такой поддержке восемь детей-сирот в 2014 году уже смогут получить ключи от двухкомнатных квартир. Все это осуществляется в рамках подписанного на днях акимом области комплексного плана на 2014–2016 годы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно этому документу за три года жилье приобретут 339 детей-сирот. Выпускница Дома юношества Диана Ермуракова – одна из обладателей счастливого сертификата. Она говорит, что у нее шестеро младших братьев и сестер.

В свое время она открыла счет, копила деньги из своей зарплаты и сегодня имеет на счету 1 млн. 600 тыс. тенге. С получением от акима области сертификата еще на полмиллиона у нее появилась возможность получить кредит уже в 2014 году и жить с родными братьями и сестрами в собственной двухкомнатной квартире.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

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