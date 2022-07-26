В поддержку бездомных животных

В столице при поддержке общественного объединения Green help в рамках проекта Birgemiz: Аyala стартовала благотворительная акция «Добрые лапы» в помощь бездомным животным.

Ранее подобная акция стартовала в Петропавловске, и, как отметил организатор акции, координатор проекта Birgemiz: Аyala Азат Жумагул, в планах охватить акцией все города Казахстана.

– Проект Birgemiz: Аyala направлен на формирование ответственного отношения к животным и реализуется при помощи Центра поддержки граж­данских инициатив по заказу Министерства информации и общественного развития РК. Согласно условиям благотворительной акции, желающие помочь беззащитным животным в течение трех месяцев могут сдать вторичные отходы – макулатуру, пластик, стекло в пользу приютов. Будут подписаны меморандумы о сотрудничестве ОО «Green help» с компанией, занимающейся сбором и первичной обработкой вторичного сырья, – ТОО «LS Astana», а также с приютом «Я живой», на счет которого будут направлены финансы, собранные с приема вторсырья, – рассказал о сути акции Азат Жумагул.

В целом общественное объединение «Green help» работает по нескольким направлениям – экологическое просвещение и мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, животных и природного разнообразия.

По словам зооволонтера Елизаветы Липисей, для руководимого ею приюта «Я живой» большая честь быть участниками этой акции, ведь это не только возможность финансовой помощи, но и информационная поддержка.

– Опыт показывает, что большинство жителей нашего города вообще не знает о существовании приютов. Здесь же они смогут узнать о нашем приюте и по желанию оказать посильную помощь, а может, и захотят найти себе друга в наших стенах. Важным для нас является возможность, пусть косвенно, но принять участие именно в экологическом проекте. Зоозащита и экология переплетены друг с другом очень тесно, и я надеюсь, что именно таким тандемом наше общество сможет перешагнуть еще одну ступень на пути к осознанности и гуманнос­ти, – сказала Елизавета Липисей.