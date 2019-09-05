​В поддержку бизнеса

Открывая конференцию, председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев подчерк­нул особый статус Алматы как делового и финансового центра, где проживает 10% населения Казахстана, обеспечивающего 21% ВВП страны.

– Предпринимательством в мегаполисе занимаются более 185 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, формирующие 40% валового регионального продукта. При этом торговля и услуги остаются ведущими для городской экономики, – отметил Тимур Кулибаев.

Глава НПП РК «Атамекен» подчеркнул, что за годы работы Национальной палаты рассмотрено около 30 тыс. обращений предпринимателей по различным вопросам, решено около 80% системных проблем, требовавших изменений в действующих нормативно-правовых актах.

По его словам, бизнес-сообщест­во страны с удовлетворением восприняло решение Президента РК Касым-Жомарта Токаева по снижению нагрузки на фонд оплаты труда и переносу сроков внедрения 5% обязательных пенсионных взносов с работодателей.

Обращая внимание на проблемные вопросы, глава «Атамекена» предложил ужесточить меры по таможенному контролю. Сегодня доля «серого» импорта из Китая достигает 60%, что в денежном выражении составляет 2,5 млрд долларов. Торговля формирует одну треть ВРП Алматы и обеспечивает занятостью 14% рынка труда. На южный мегаполис приходится практически 45% оптового и 32% розничного товарооборота страны.

– Проблема «серого» импорта и реэкспорта китайских товаров является общей угрозой для всех стран, граничащих с КНР. Объем импорта из Китая в Алматы сос­тавляет 90%, или более 4 миллиардов долларов. Только расхож­дение в зеркальной таможенной статистике по Китаю составляет почти 7 миллиардов долларов. Потери госбюджета оцениваются в 300 миллиардов тенге в год, – сказал Тимур Кулибаев.

В свою очередь аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что поддержка и развитие предпринимательства – стратегичес­кий приоритет работы акимата. Разработана единая программа развития предпринимательства «Алматы-бизнес-2025», которая должна стать основой для превращения мегаполиса в бизнес-хаб Цент­ральной Азии. В ней определены пять основных направлений: снижение административных барьеров, увеличение финансирования бизнеса, развитие инф­раструктуры для промышленнос­ти, сервиса и торговли, обучение основам предпринимательства, а также комплексное сопровождение инвестиционных проектов.

По словам Бакытжана Сагинтае­ва, за первое полугодие 2019 года в правовой блок палаты предпринимателей Алматы поступило 186 обращений, из которых большая часть – по защите прав бизнеса. «Атамекен» помог предпринимателям отстоять около 4 млрд тенге, при этом шесть должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.