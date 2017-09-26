​В поддержку бизнеса

Об этом на площадке НПП РК «Атамекен» в ходе презентации законопроекта по внесению изменений в законодательные акты по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности сообщил заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей Рустам Журсунов.

Как подчеркнул зампред НПП РК «Атамекен», рассматриваемый законопроект направлен на реформирование государственного контроля и надзора, поправки по таким направлениям, как фронтальное снижение издержек для бизнеса и ревизия законодательства в части устранения норм, препятствующих конкуренции. Также имеются поправки, направленные на улучшение позиции Казахстана в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

По информации пресс-службы НПП, проект документа содержит 2 000 страниц, 713 поправок в 15 кодексов и 103 закона. Одним из ключевых новшеств законопроекта является введение механизма профилактического контроля.

По словам другого участника презентации – вице-министра национальной экономики РК Серика Жумангарина, итогом такой профилактической проверки станет предписание, выдаваемое бизнесмену на руки и обязывающее его устранить выявленные нарушения без наложения административного взыскания.

Возбуждать административные дела будут лишь в том случае, если устранение нарушений невозможно. Например, когда причинен вред здоровью человека, окружающей среде, а также в случаях нарушения правил финансового рынка и законных интересов физических и юридических лиц.

– Практика показывает, что действующая система государственного контроля и надзора организована таким образом, что только констатирует факты нарушений и применяет санкции. Между тем принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства должны стать эффективность государственного регулирования малого бизнеса и приоритет предупреждения правонарушений, – отметил заместитель директора департамента развития предпринимательства МНЭ РК Асланбек Джакупов.

Законопроект также исключает дублирующие и не связанные с рисками контрольные и надзорные функции госорганов. Помимо этого, 6 сфер контроля и надзора из 25 существующих переводятся в разряд общих по организации и проведению проверок.

Важным новшеством является сокращение сроков их проведения.

С 30 до 15 рабочих дней – в случае, если проверка идет по особому порядку, с посещением офиса и предприятия бизнесмена. До 10 дней вместо месяца сокращаются также сроки внеплановых проверок.

В целом меры по реформированию государственного контро­ля и надзора позволят сократить чис­ло проверок к началу 2018 года на 30%, что составит не более 70 тыс., а к 2020 году – еще на 10%. Кстати, в ходе работы над законопроектом было выявлено большое количество всевозможных справок и отчетов, которые пока еще предприниматели обязаны предос­тавлять контролирующим органам. К 2018 году число этих бумаг также законодательно сократят на 30%.

– Отдельное внимание в рамках проекта закона уделено развитию института саморегулирования. В частности, стимулированию развития саморегулируемых организаций, в том числе созданию таких организаций, основанных на обязательном членстве, на базе добровольности. Законопроект также предусматривает расширение возможностей института «анализа регуляторного воздействия» и сок­ращение норм, препятствующих развитию конкуренции, – отметил Рустам Журсунов.