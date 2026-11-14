В поддержку единства и государственного языка

Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі

Республиканская конференция «О ходе реализации задач Пос­лания Президента Республики Казахстан «Актуальные задачи Казах­стана в новом историческом цикле», организованная общественной группой «Бірлік» при Қазақстан Халық Кеңесі совместно с Ассоциацией русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений (АРСК), прошла в Астане.

Основной темой встречи стала практическая реализация поручений, обозначенных Главой государства в обращении к народу Казахстана, а также озвученных в выступлении на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі». Участие в мероприятии приняли руководство и члены Қазақстан Халық Кеңесі, общественной группы «Бірлік», а также представители этнокультурных объединений страны.

Как отметил председатель Комитета общественного согласия и общенационального единства Халық Кеңесі Марат Азильханов, выступая по одному из ключевых вопросов рабочей повестки, Послание развивает концепцию «Таза Қазақстан» и принцип «Закон и Порядок», подкрепляя их реальным экономическим фундаментом – перезапуском экономики через проект «Народная стройка», новую инвестполитику Нацфонда и ресурсы банков.

Как неоднократно было отмечено в ходе конференции, незыблемой ценностью и общей задачей казахстанцев является сохранение общественного согласия и общенационального единства в нашей стране. Большой вклад в сохранение межэтнического мира, стабильности и историко-культурного наследия страны принадлежит этнокультурным объединениям. В частности, акцентировали участники мероприятия, совместная работа АРСК с общественной группой «Бірлік» задает вектор укрепления гражданской солидарности.

Говоря о прошедшем на днях Х Курултае международного общества «Қазақ тілі», делегаты конференции выразили безоговорочную поддержку позиции Президента: казахский язык является незыблемой опорой единства нации, его знание и изучение служат главным залогом мира и общественного согласия. Как поддержали и другой тезис Главы государства – о недопустимости противопоставления казахского языка другим языкам и использования языкового вопроса для раскола общества.

Со своей стороны представители Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана и ее руководитель – член общественной группы «Бірлік» при Халық Кеңесі Сергей Пономарев – отметили, что владение государственным языком открывает широкие возможности для профессио­нального роста, глубокого понимания истории и культуры страны, а также укрепляет общую гражданскую идентичность всех казахстанцев независимо от этнической принадлежности.

Отмечая исключительную важность развития и обучения казахскому языку, участники заседания выработали ряд практических предложений и инструментов для его эффективного изучения. Так, например, предложено активно внедрять и масштабировать современные цифровые образовательные платформы, мобильные приложения и IT-продукты с применением искусственного интеллекта.

Видением дальнейшей работы Қазақстан Халық Кеңесі поделились заместитель председателя Қазақстан Халық Кеңесі Дмитрий Останькович и руководитель профильного отдела Секретариата Галым Шойкин. Как отметили спикеры, если раньше АНК действовала в узких рамках модели межэтнического согласия, то теперь Қазақстан Халық Кеңесі дает возможность интегрировать этнокультурные объединения во все процессы развития страны, позволяя выстраивать целостную работу на стыке гражданского общества и государства и своевременно учитывать актуальные запросы граждан.

Актуальными вопросами обсуждения также стали создание народной цифровой экономики, реформы госуправления с применением ИИ и разработка нового Гражданского кодекса, механизмы эффективного взаимодействия между государством и гражданским обществом. Следом были рассмотрены механизмы общественного контроля за реализацией программы «Народная стройка» и модернизацией транспортных сетей в регионах, а также меры по поддержке малого и среднего бизнеса, сдерживанию инфляции и росту доходов населения.

По итогам обсуждения принята итоговая резолюция, в которой закреплены конкретные рекомендации и план совместных действий по законодательной, экспертной и информационно-разъяс­нительной поддержке реформ Главы государства, а также по системному продвижению государственного языка как ключевого фактора общенацио­нального согласия и развития страны.