В поддержку единства и государственного языка

Халық Кеңесі
Лев Бленкген

Роль этнокультурных объединений все больше возрастает

Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі

Республиканская конференция «О ходе реализации задач Пос­лания Президента Республики Казахстан «Актуальные задачи Казах­стана в новом историческом цикле», организованная общественной группой «Бірлік» при Қазақстан Халық Кеңесі совместно с Ассоциацией русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений (АРСК), прошла в Астане.

Основной темой встречи стала практическая реализация поручений, обозначенных Главой государства в обращении к народу Казахстана, а также озвученных в выступлении на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі». Участие в мероприятии приняли руководство и члены Қазақстан Халық Кеңесі, общественной группы «Бірлік», а также представители этнокультурных объединений страны.

Как отметил председатель Комитета общественного согласия и общенационального единства Халық Кеңесі Марат Азильханов, выступая по одному из ключевых вопросов рабочей повестки, Послание развивает концепцию «Таза Қазақстан» и принцип «Закон и Порядок», подкрепляя их реальным экономическим фундаментом – перезапуском экономики через проект «Народная стройка», новую инвестполитику Нацфонда и ресурсы банков.

Как неоднократно было отмечено в ходе конференции, незыблемой ценностью и общей задачей казахстанцев является сохранение общественного согласия и общенационального единства в нашей стране. Большой вклад в сохранение межэтнического мира, стабильности и историко-культурного наследия страны принадлежит этнокультурным объединениям. В частности, акцентировали участники мероприятия, совместная работа АРСК с общественной группой «Бірлік» задает вектор укрепления гражданской солидарности.

Говоря о прошедшем на днях Х Курултае международного общества «Қазақ тілі», делегаты конференции выразили безоговорочную поддержку позиции Президента: казахский язык является незыблемой опорой единства нации, его знание и изучение служат главным залогом мира и общественного согласия. Как поддержали и другой тезис Главы государства – о недопустимости противопоставления казахского языка другим языкам и использования языкового вопроса для раскола общества.

Со своей стороны представители Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана и ее руководитель – член общественной группы «Бірлік» при Халық Кеңесі Сергей Пономарев – отметили, что владение государственным языком открывает широкие возможности для профессио­нального роста, глубокого понимания истории и культуры страны, а также укрепляет общую гражданскую идентичность всех казахстанцев независимо от этнической принадлежности.

Отмечая исключительную важность развития и обучения казахскому языку, участники заседания выработали ряд практических предложений и инструментов для его эффективного изучения. Так, например, предложено активно внедрять и масштабировать современные цифровые образовательные платформы, мобильные приложения и IT-продукты с применением искусственного интеллекта.

Видением дальнейшей работы Қазақстан Халық Кеңесі поделились заместитель председателя Қазақстан Халық Кеңесі Дмитрий Останькович и руководитель профильного отдела Секретариата Галым Шойкин. Как отметили спикеры, если раньше АНК действовала в узких рамках модели межэтнического согласия, то теперь Қазақстан Халық Кеңесі дает возможность интегрировать этнокультурные объединения во все процессы развития страны, позволяя выстраивать целостную работу на стыке гражданского общества и государства и своевременно учитывать актуальные запросы граждан.

Актуальными вопросами обсуждения также стали создание народной цифровой экономики, реформы госуправления с применением ИИ и разработка нового Гражданского кодекса, механизмы эффективного взаимодействия между государством и гражданским обществом. Следом были рассмотрены механизмы общественного контроля за реализацией программы «Народная стройка» и модернизацией транспортных сетей в регионах, а также меры по поддержке малого и среднего бизнеса, сдерживанию инфляции и росту доходов населения.

По итогам обсуждения принята итоговая резолюция, в которой закреплены конкретные рекомендации и план совместных действий по законодательной, экспертной и информационно-разъяс­нительной поддержке реформ Главы государства, а также по системному продвижению государственного языка как ключевого фактора общенацио­нального согласия и развития страны.

#послание #конференция #курултай #Қазақстан Халық Кеңесі

Популярное

Все
На дорогах будут шумомеры
Лес как капитал
Новое здание для скорой
Каждое обращение принято к сведению
Более тысячи образовательных грантов выделены солдатам-срочникам
На повестке – важные законопроекты
В поддержку единства и государственного языка
Мороженое из кумыса
Органические завтраки с акмолинских полей
Кабельный старт
«Барсы» поздравили тренера
От древности до наших дней
Пиноккио заговорил на казахском
Планка все выше
Символ экономической независимости
Главные компоненты «Народной стройки»
Энергетику должны развивать профессионалы
Образование начинается с учителя
Чеканная летопись Великой степи
Государственный аудит, предупреждающий нарушения
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Штраф до 86 тысяч тенге: полиция Астаны предупредила водителей
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши
Фотоловушки запечатлели жизнь диких животных в заповеднике Аксу-Жабаглы
В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Таджикистана
Товарооборот Казахстана и Таджикистана приближается к $2 млрд — Токаев
В Алматы обновили одну из старейших сейсмологических станций
Токаев и Рахмон обсудили развитие торговли и инвестиций между двумя странами
Казахстан и МСЭ договорились о подготовке специалистов в сфере ИИ
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Четверг со вкусом минтая
Закон Республики Казахстан О ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в борьбе с преступностью
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года
С опорой на общие нравственные ценности
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте

Читайте также

Каждое обращение принято к сведению
Учитывая реальные потребности сектора
Своим примером вдохновлять других
Қазақстан Халық Кеңесі создает молодежное движение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]