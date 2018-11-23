​В поддержку инициатив Елбасы

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Ботагоз Искакова
В Астане в центральном аппарате партии «Нұр Отан» состоялось заседание Республиканского совета «Мирас» при партии «Нұр Отан». Заседание прошло под председательством члена Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Бекболата Тлеухана. В нем приняли участие депутаты Мажилиса, вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, руководители комитетов Министерства информации и коммуникаций, Министерства культуры и спорта, председатель турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Астаны Аскер Пириев и другие.
В ходе заседания были обсуждены вопросы реализации приоритетных направлений, обозначенных в статье Президента РК Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи».