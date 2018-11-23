​В поддержку инициатив Елбасы

В Астане в центральном аппарате партии «Нұр Отан» состоялось заседание Республиканского совета «Мирас» при партии «Нұр Отан». Заседание прошло под председательством члена Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Бекболата Тлеухана. В нем приняли участие депутаты Мажилиса, вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, руководители комитетов Минис­терства информации и коммуникаций, Министерства культуры и спорта, председатель турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Астаны Аскер Пириев и другие.

В ходе заседания были об­суждены вопросы реализации приоритетных направлений, обозначенных в статье Президента РК Нурсултана Назарбаева­ «Семь граней Великой степи».