Общая численность учащихся в этом учебном заведении – свыше 1 660, в их числе 15 инвалидов по зрению, обучающихся по инклюзивной программе за счет государственного заказа. Это люди с особыми потребностями в возрасте от 18 до 50 лет из Актюбинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей.

Первый выпуск студентов, осваивающих специальность массажиста, состоится уже в текущем году. Глава региона поручил принять меры по их трудоустройству, отметив, что местная власть готова поддержать дальнейшее развитие инклюзивного образования не только в медколледже, но и в других учебных заведениях области. В то же время руководителю управления здравоохранения дано поручение совместно с общественными организациями по защите прав инвалидов оказать содействие по поступлению в медицинский колледж и других граждан с ограниченными возможностями, желающих обучиться по этой программе. Для них будут созданы все условия, а в случае нехватки госзаказа – выделены дополнительные средства.

Приоритет при поступлении должен быть отдан жителям области, особенно тем, кто проживает в отдаленных населенных пунктах. Аким также отметил, что инклюзивное образование должно быть доступно инвалидам и на дистанционной основе.