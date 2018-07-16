В поддержку малого бизнеса

Участниками совещания рассмотрены вопросы дальнейшего развития рынка микрокредитования, создания инфраструктуры льготного микрокредитования, условий микрокредитования в селах и малых городах.

С докладами по этим темам выступили министры: национальной экономики – Тимур Сулейменов, труда и социальной защиты населения – Мадина Абылкасымова и первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

Напомним, согласно упомянутой выше программе, кредиты выдаются сроком на 7 лет при ставке вознаграж­дения 6% на открытие микробизнеса, создание малых предприятий и «якорных» коопераций, а также расширение бизнеса.

В конечном результате, как сообщает пресс-служба Правительства РК, осуществление программы позволит поддержать около 22 тыс. представителей малого бизнеса и самозанятых лиц, увеличить налоговые поступления в бюджет и создать новые рабочие места.