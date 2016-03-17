В рамках ДКБ-2020 в 2015-м также было выделено более 850 млн тенге, благодаря чему 450 актюбинцев получили удешевленные микрокредиты на открытие и расширение собственного бизнеса. По всем финансовым инструментам поддержку получили более тысячи предпринимателей. Отметим, что область входит в тройку лидеров по реализации данной госпрограммы в регионах, наряду с Алматы и Павлодаром.

Работа по оказанию поддержки субъектам предпринимательства будет продолжена и в текущем году. По линии ДКБ-2020 на эти цели выделено 4,1 млрд тенге. Кроме того, для микрокредитования сельских предпринимателей и молодых начинающих будут направлены внебюджетные средства в размере 1,2 млрд. тенге. Ожидается, что в целом на микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства в области в 2016 году будет выделено 4,5 млрд. тенге, что в пять раз больше объема 2015 года.