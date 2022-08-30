В поддержку мастеров пера

Победители литературной премии «Айбоз» получат по пять миллионов тенге.

В Казахстане продолжается прием заявок на соискание первой Национальной литературной премии «Айбоз», общий призовой фонд которой составляет 35 млн тенге: по пять миллионов в каждой из семи номинаций. О ходе отбора и деталях проекта рассказали на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

– Премия «Айбоз» придаст новый импульс развитию казахстанской литературы, расширит жанровый состав произведений. Читатели получат доступ к новым произведениям. Одной из особенностей премии также можно назвать издание и распространение произведений победителей в номинациях за счет республиканского бюджета, – отметил председатель Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК Куат Бораш.

Старт премии был объявлен 15 июня, а прием заявок продлится до 1 октября. В конкурсе могут принять участие все отечественные писатели, поэты, переводчики, художники-оформители. Победителей определят по следующим номинациям: «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драма», «Лучший художественный перевод», «Лучшая детская литература», «Лучший комикс», «Лучший дизайн книги».

Директор Национальной государственной книжной палаты Адиль Койтанов сообщил, что на конкурс принимаются только новые, ранее не публиковавшиеся произведения.

– За два месяца поступило более 150 работ. Многие из них в связи с неправильным оформлением документов были возвращены, но мы даем возможность исправить документы и прислать их вновь. Конкурс очень востребован. От некоторых авторов поступает по 4-5 работ, но мы думаем, что основная часть заявок еще поступит в сентябре, – сказал Адиль Койтанов.

Для участия в конкурсе нет ограничений по возрасту. К примеру, в оргкомитет поступила работа 13-летнего автора, и она принята. Среди участников есть и лауреаты Государственной премии. На рассмотрение отборочной комиссии в основном поступают проза, поэзия, детская литература, много заявок по книжному дизайну, а вот комиксов пока мало.

Литературная премия будет вручена победителям в конце года. После подведения итогов конкурса работы лауреатов издадут тиражом в 500 экземпляров.

На пресс-конференции рассказали и о других проектах в области поддержки литературы. Так, в этом году запущен новый проект «Жаңа қазақ әдебиеті», в рамках которого книги молодых авторов будут изданы тиражом три тысячи экземпляров.

– С 2023 года будет учреждена специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов в возрасте от 18 до 29 лет за ранее не публиковавшиеся произведения в номинациях «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература». Призовой фонд в каждой номинации составит четыре миллиона тенге, – добавил Куат Бораш.

Кроме того, в целях поддерж­ки авторов и издательств проводятся книжные ярмарки: в мае проведена Алматинская книжная ярмарка, на которой было продано около 70% более чем из 14 тыс. книг. Также министерство планирует провести в ноябре X Международную книжную и полиграфическую ярмарку «По Великому шелковому пути».