Свежий выпуск
В поддержку мастеров пера
Таша Нойер

Победители литературной премии «Айбоз» получат по пять миллионов тенге.

В Казахстане продолжается прием заявок на соискание первой Национальной литературной премии «Айбоз», общий призовой фонд которой составляет 35 млн тенге: по пять миллионов в каждой из семи номинаций. О ходе отбора и деталях проекта рассказали на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

– Премия «Айбоз» придаст новый импульс развитию казахстанской литературы, расширит жанровый состав произведений. Читатели получат доступ к новым произведениям. Одной из особенностей премии также можно назвать издание и распространение произведений победителей в номинациях за счет республиканского бюджета, – отметил председатель Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК Куат Бораш.

Старт премии был объявлен 15 июня, а прием заявок продлится до 1 октября. В конкурсе могут принять участие все отечественные писатели, поэты, переводчики, художники-оформители. Победителей определят по следующим номинациям: «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драма», «Лучший художественный перевод», «Лучшая детская литература», «Лучший комикс», «Лучший дизайн книги».

Директор Национальной государственной книжной палаты Адиль Койтанов сообщил, что на конкурс принимаются только новые, ранее не публиковавшиеся произведения.

– За два месяца поступило более 150 работ. Многие из них в связи с неправильным оформлением документов были возвращены, но мы даем возможность исправить документы и прислать их вновь. Конкурс очень востребован. От некоторых авторов поступает по 4-5 работ, но мы думаем, что основная часть заявок еще поступит в сентябре, – сказал Адиль Койтанов.

Для участия в конкурсе нет ограничений по возрасту. К примеру, в оргкомитет поступила работа 13-летнего автора, и она принята. Среди участников есть и лауреаты Государственной премии. На рассмотрение отборочной комиссии в основном поступают проза, поэзия, детская литература, много заявок по книжному дизайну, а вот комиксов пока мало.

Литературная премия будет вручена победителям в конце года. После подведения итогов конкурса работы лауреатов издадут тиражом в 500 экземпляров.

На пресс-конференции рассказали и о других проектах в области поддержки литературы. Так, в этом году запущен новый проект «Жаңа қазақ әдебиеті», в рамках которого книги молодых авторов будут изданы тиражом три тысячи экземпляров.

– С 2023 года будет учреждена специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов в возрасте от 18 до 29 лет за ранее не публиковавшиеся произведения в номинациях «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература». Призовой фонд в каждой номинации составит четыре миллиона тенге, – добавил Куат Бораш.

Кроме того, в целях поддерж­ки авторов и издательств проводятся книжные ярмарки: в мае проведена Алматинская книжная ярмарка, на которой было продано около 70% более чем из 14 тыс. книг. Также министерство планирует провести в ноябре X Международную книжную и полиграфическую ярмарку «По Великому шелковому пути».

Популярное

Все
Скорая помощь в достатке
Песнями под гитару, барабанными ритмами и выставкой молодых художников День Конституции отмечала столичная молодежь
«Дедушки» – бомба, «бабушки» – огонь!
Игры разума?
Мелодии Алматы
Новый Казахстан: значение и смысл конституционной реформы
Для особенных детей
Под звуки домбры
Меняемся вместе с Конституцией
Гарантия суверенитета
Ангиографическая операционная
Без формализма и двойных стандартов
В поддержку мастеров пера
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Тонкая красная нить инфоцыганства
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Хроники коммунальной реформы
Тюлени стали чаще нападать на отдыхающих в Актау
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Прогноз урожая пшеницы озвучили в Правительстве Казахстана
Не только пить, но и платить
Президенту представили прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2027 годы
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Аэропорт, гостиницу и ТРЦ "заминировали" в Нур-Султане
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Все лето в водной блокаде
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК

Читайте также

Свежий выпуск
Для особенных детей
Свежий выпуск
Скорая помощь в достатке
Свежий выпуск
Гарантия суверенитета
Свежий выпуск
Новый Казахстан: значение и смысл конституционной реформы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]