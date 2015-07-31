В поддержку мечты

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Напомним, заявки на проведение Игр были поданы еще в 2013 году. И уже сегодня, 31 июля, МОК должен объявить столицу 24-й зимней Олимпиады. В настоящее время из всех городов-претендентов остались только Пекин и Алматы.
Патриотическую акцию организовали ОФ «Улағатты жануя» при поддержке управления внутренней политики Алматы и клуба автолюбителей «Гармония». Они пригласили к учас­тию владельцев уникальных автомобильных экспонатов. Флешмоб ретрокаров, если так можно назвать скоп­ление 20 старинных автомобилей, начался в парке Первого Президента РК. А финишировала автоколонна на алматинском «Арбате». Один из активистов ретродвижения Илья Малков напомнил слова Президента Казахстана в видеообращении к представителям МОКа.
– Нурсултан Абишевич тогда сказал: «Выбор Алматы подарит надежду всему огромному региону Центральной Азии, где никогда не проводились Олимпийские игры». Он станет символом открытости олимпийского движения, расширив не только его географию, но и раздвинув границы мышления, – продолжил Илья.
Сегодня олимпийская мечта захватила сердца не только алматинцев, но всех казахстанцев. Свои теплые пожелания и уверенность в победе Алма­ты выражают в социальных сетях многие люди. Активные и яркие алматинцы свою солидарность со словами Главы государства и любовь к городу решили выразить еще более оригинально, приняв участие в пробеге и выставке ретрокаров.
Некоторые из ретромашин, действительно, имеют богатую историю и в свое время возили легендарных политических деятелей, исторических личностей, звезд минувшей эпохи. Как, например, автомобиль Махамбета Турсумбаева – первый лимузин советского автопрома ЗИС-110 1947 года выпуска. Машина в идеальном состоянии, хозяин ее полностью отреставрировал, затратив 200 тысяч долларов.
– На этом лимузине в свое время ездил руководитель компартии Армении, – рассказывает он. – Машину чудом не комиссовали, так как после срока службы их распиливали на час­ти, но в частные руки не передавали.
Эльмир Габитов – владелец другого уникального экспоната – «Шкоды-1201» 1960 года выпуска. Она попала в Советский Союз по обмену автомобилями. «Тогда в Чехословакию спецслужбы отправили «Волгу» ­ГАЗ-23, а взамен им прислали эту «Шкоду», – пояснил Эльмир Хакимович. Он приобрел ее у бывшего ветерана спецслужб. Сегодня эта «Шкода-1201», наверное, единственная в Казахстане, настолько она редкая.
Владельцам первых лимузинов советского автопрома и старинных кадиллаков, «Москвичей» и «Волг» удалось подарить всем патриотическое настроение и олимпийский дух, сплотить людей в общую команду болельщиков за родной город и страну. И это особенно ценно, ведь времени до момента объявления новой столицы зимней Олимпиады уже не осталось.
Автопробег завершился ярким и зажигательным концертом звезд казахстанской эстрады.

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