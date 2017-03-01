​В поддержку местных производств

Свежий выпуск
510
Женис Байтурин, Актобе

Еще одно предприятие – ТОО «Актюбинский завод противопожарного оборудования» (АЗПО) занимается производством высококачественного противопожарного оборудования, порошковых огнетушителей, пожарных шкафов. В настоящее время имеет представительства в Алматы и Астане, планирует открыть филиалы в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области. Мощность предприятия составляет более 265 тыс. изделий, однако на данный момент завод загружен лишь наполовину.

И таких производств в регионе не единицы. Местными органами власти предусматривается принятие эффективных мер по их поддержке. В частности, по АЗПО глава региона Бердыбек Сапарбаев поручил сделать расчет в разрезе области по потребности в противопожарном оборудовании, чтобы обеспечить сначала полное его снабжение на местном рынке, а затем выйти и на другие регионы. Власти обещали помочь со сбытом продукции местному предприятию и оказать поддержку в открытии его филиалов в других областях.

Популярное

Все
«Барыс» набрал очки в Москве
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
В Карагандинском зоопарке поселились обезьяны Бразза
Условия под стать названию
Объединить усилия власти, бизнеса и общества
Все это следует шить!
Профилактика доказывает эффективность
Пресекли незаконную охоту на пернатых
Пенсионная система Казахстана: становление и развитие
Новые скрепы духовной столицы
В компании с Оффенбахом
Креативно на казахском
Государственный деятель эпохи перемен
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Инструменты роста
Закон Республики Казахстан
Бюджет Алматы «держит» бизнес
Закон Республики Казахстан
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
Мост для межэтнического общения
Когда цифры говорят сами за себя...
Как защититься от харассмента?
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
И дольше века газетный день
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Президент отметил труд энергетиков госнаградами
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Президент сменил посла Казахстана в Японии
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Пресекли незаконную охоту на пернатых
В Нацгвардии определили лучших методистов
Аким проверил готовность объекта
Инновации для сельского хозяйства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]