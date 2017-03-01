​В поддержку местных производств

Еще одно предприятие – ТОО «Актюбинский завод противопожарного оборудования» (АЗПО) занимается производством высококачественного противопожарного оборудования, порошковых огнетушителей, пожарных шкафов. В настоящее время имеет представительства в Алматы и Астане, планирует открыть филиалы в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области. Мощность предприятия составляет более 265 тыс. изделий, однако на данный момент завод загружен лишь наполовину.

И таких производств в регионе не единицы. Местными органами власти предусматривается принятие эффективных мер по их поддержке. В частности, по АЗПО глава региона Бердыбек Сапарбаев поручил сделать расчет в разрезе области по потребности в противопожарном оборудовании, чтобы обеспечить сначала полное его снабжение на местном рынке, а затем выйти и на другие регионы. Власти обещали помочь со сбытом продукции местному предприятию и оказать поддержку в открытии его филиалов в других областях.