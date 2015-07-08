В поддержку пациента Свежий выпуск 526 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

По словам руководителя департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Мангистауской области Елдеша Космаганбетова, каждый житель области, если он столкнулся с проблемами низкого качества медицинской помощи, с грубым отношением со стороны медперсонала, с фактами вымогательства денежных средств за медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, может обратиться по «телефону доверия» медицинской организации. Обращение пациента по возможности должно быть рассмотрено в короткие сроки. И не позднее 5 календарных дней должна быть предоставлена информация по результатам рассмотрения обращения. Принимать жалобы граждан будут заранее подготовленные и обученные в Высшей школе общественного здравоохранения Мангистауской области 30 компетентных медицинских специалистов.



