В поддержку печатного слова

Масс-медиа
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

В столице состоялся традиционный День подписчика, организованный в рамках сотрудничества АО «Казпочта» с представителями печатных средств массовой информации. Подобные встречи проводятся на протяжении многих лет и служат площадкой для обсуждения хода подписной кампании, сохранения читательской аудитории и повышения доступности перио­дических изданий.

фото Игоря Бургандинова

В мероприятии приняли участие представители ведущих редакций и издательств столицы, в том числе ТОО «Қазақ газеттері», газет «Айқын», «Литер», «Туркестан», журнала «Абай», изданий National Geographic, «Білімді ел» и других, а также сотрудники столичного филиала АО «Казпочта». В числе тем обсуждения – динамика подписки на периодические издания, изменение читательских предпочтений, возможности привлечения новых подписчиков и дальнейшее развитие взаи­модействия между почтовой службой и редакциями.

О текущей ситуации в сфере подписки рассказала начальник отдела продаж столичного филиала АО «Казпочта» Ляззат Конакбаева. Она отметила, что в последние годы наблюдается снижение интереса к печатным изданиям, и это связано прежде всего с распространением интернет-ресурсов, которые становятся для многих основным источником новостей. При этом традиционная газетная аудитория преимущественно представлена старшим поколением.

– Мы со своей стороны ста­раемся проводить мероприятия в различных организациях с
целью привлечения подписчиков, направляем уведомления о подписке. Кроме того, оформить ее можно онлайн, через приложение Kazpost, а также посредством банковского приложения Kaspi, – рассказала Ляззат Конакбаева, добавив, что одна из основных задач сегодняшней встречи – совместно с представителями редакций обсудить возможные меры по увеличению количества подписчиков.

О роли печатных СМИ в современном информационном пространстве высказалась заместитель главного редактора газеты «Казахстанская правда» Наталья Курпякова. Она подчеркнула, что, несмотря на активное развитие цифровых технологий, у традиционной прессы остаются важные преимущества. В частности, возможность сохранять информацию в материальном виде.

– Наш контент не зависит от электронных сетей, он существует в завершенном, материальном виде. И если однажды произойдут какие-либо сбои в цифровом пространстве, тогда историю страны, региона, района или отдельной взятой отрасли можно будет восстановить именно по газетным публикациям, – отметила она.

По мнению Натальи Курпяковой, печатные издания являются своеобразными документальными свидетельствами своей эпохи. Поэтому их сохранение требует не только усилий редакций и поддержки подписчиков, но и внимания со стороны государства. Особое значение она также придала сохранению культуры чтения и грамотного письма.

В свою очередь главный редактор газеты «Литер» Жанна Ойшыбаева отметила, что печатные СМИ и Казпочту связывает не только многолетнее партнерство.

– Всех нас объединяет верность и преданность своему делу, профессии и общая ответственность перед читателями, той аудиторией, для которой мы пишем и кому доставляем печатные издания, – подчеркнула она.

Отдельно Жанна Ойшыбаева выразила признательность почтальонам, обеспечивающим доставку газет и журналов непосредственно читателям, назвав их труд одной из важнейших составляющих системы распространения печатной прессы. Говоря о редакционной работе, она подчеркнула, что главным приоритетом газеты «Литер» остается доверие аудитории, которое обеспечивается проверкой фактов, объективным освещением событий и представлением различных точек зрения.

В заключение встречи участники отметили необходимость дальнейшего укрепления партнерских отношений, а также поиска эффективных способов продвижения периодических изданий для привлечения новых читателей. Несмотря на трансформацию медиасреды, печатная пресса сохраняет свою информационную, общественную и историческую ценность, а сотрудничество редакций с Казпочтой остается важным условием ее доступности для аудитории.

#СМИ #газеты #День подписчика

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