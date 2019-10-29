​В поддержку предпринимателей

Каждый последний четверг месяца на площадке «Даму» проводятся выездные приемные банков второго уровня, фонда поддержки сельского хозяйства и бизнесменов.

Как пояснил первый замес­титель акима области Мухтар Манкеев, основная цель данной инициативы – ознакомить предпринимателей с мерами финансовой господдержки, предоставляемой банками второго уровня. Площадка «Даму» выбрана не случайно, именно этот фонд аккумулирует все известные финансовые инструменты для развития малого бизнеса.

Акимат области также запус­тил проект по развитию «экономики простых вещей». В нас­тоящее время проектный офис сопровождает 115 проектов на общую сумму 94,127 млрд тенге. Из них уже одобрено 37 на сумму 2 248 млн. На рассмотрении находятся 16 проектов на сумму 1 927 млн тенге.

Основными потенциальными участниками проекта «экономики простых вещей» в Западном Казахстане выступают субъекты сельского хозяйства, а также предприятия промышленности, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию.

В числе тех, кто решил воспользоваться предлагаемой в рамках «часа предпринимателя» возможностью пообщаться с банками второго уровня, был и заместитель директора Уральской швейной фабрики «Диана» Асылхан Урынбеков. Его предприятие кредитуется через Народный банк по проекту «Экономика простых вещей» для запуска новой товарной «линейки» – пошиву школьной формы и планирует закупить дорогостоя­щее оборудование на сумму 50 млн тенге.

Фонд «Даму» субсидирует 9% от 15% займа фабрики, что сущест­венно снижает финансовую нагрузку производителя одеж­ды. По плану в январе «линейка» уже должна быть запущена. Летом будущего года «Диана» намерена одеть в единую школьную форму, утверж­денную Министерством образования РК, начальное звено ряда школ областного центра. В перспективе – вытеснение всего импорта школьной одежды на все возрасты.

Индивидуальный предприниматель Уразалиев А. Х из Таскалинского района пришел на «час предпринимателя» для встречи с руководством облас­ти. Предприниматель третий год возводит автокемпинг на республиканской трассе на собственные средства. Но целесооб­разность дальнейшей работы и вообще само существование бизнеса оказалось под вопросом: при строительстве республиканской трассы не был предусмотрен съезд к данному объекту.

Несмотря на то что ИП Уразалиев А. Х свой проект согласовал со всеми службами, в проект строительства автодороги данный автокемпинг вместе еще с тремя объектами малого бизнеса придорожного сервиса, также строящимися вдоль республиканской трассы, не были внесены. Предприниматель обращался к заказчику и подрядчику, однако никто из них не стал отклоняться от утвержденного проекта.

Ситуация сложная, и в ее решении предприниматели надеются на помощь властей.