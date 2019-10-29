​В поддержку предпринимателей

Каждый последний четверг месяца на площадке «Даму» проводятся выездные приемные банков второго уровня, фонда поддержки сельского хозяйства и бизнесменов.
Как пояснил первый заместитель акима области Мухтар Манкеев, основная цель данной инициативы – ознакомить предпринимателей с мерами финансовой господдержки, предоставляемой банками второго уровня. Площадка «Даму» выбрана не случайно, именно этот фонд аккумулирует все известные финансовые инструменты для развития малого бизнеса.
Акимат области также запустил проект по развитию «экономики простых вещей». В настоящее время проектный офис сопровождает 115 проектов на общую сумму 94,127 млрд тенге. Из них уже одобрено 37 на сумму 2 248 млн. На рассмотрении находятся 16 проектов на сумму 1 927 млн тенге.
Основными потенциальными участниками проекта «экономики простых вещей» в Западном Казахстане выступают субъекты сельского хозяйства, а также предприятия промышленности, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию.
В числе тех, кто решил воспользоваться предлагаемой в рамках «часа предпринимателя» возможностью пообщаться с банками второго уровня, был и заместитель директора Уральской швейной фабрики «Диана» Асылхан Урынбеков. Его предприятие кредитуется через Народный банк по проекту «Экономика простых вещей» для запуска новой товарной «линейки» – пошиву школьной формы и планирует закупить дорогостоящее оборудование на сумму 50 млн тенге.
Фонд «Даму» субсидирует 9% от 15% займа фабрики, что существенно снижает финансовую нагрузку производителя одежды. По плану в январе «линейка» уже должна быть запущена. Летом будущего года «Диана» намерена одеть в единую школьную форму, утвержденную Министерством образования РК, начальное звено ряда школ областного центра. В перспективе – вытеснение всего импорта школьной одежды на все возрасты.
Индивидуальный предприниматель Уразалиев А. Х из Таскалинского района пришел на «час предпринимателя» для встречи с руководством области. Предприниматель третий год возводит автокемпинг на республиканской трассе на собственные средства. Но целесообразность дальнейшей работы и вообще само существование бизнеса оказалось под вопросом: при строительстве республиканской трассы не был предусмотрен съезд к данному объекту.
Несмотря на то что ИП Уразалиев А. Х свой проект согласовал со всеми службами, в проект строительства автодороги данный автокемпинг вместе еще с тремя объектами малого бизнеса придорожного сервиса, также строящимися вдоль республиканской трассы, не были внесены. Предприниматель обращался к заказчику и подрядчику, однако никто из них не стал отклоняться от утвержденного проекта.
Ситуация сложная, и в ее решении предприниматели надеются на помощь властей.