Свежий выпуск
​В поддержку предпринимателей
Жанат Токтарова

Каждый последний четверг месяца на площадке «Даму» проводятся выездные приемные банков второго уровня, фонда поддержки сельского хозяйства и бизнесменов.

Как пояснил первый замес­титель акима области Мухтар Манкеев, основная цель данной инициативы – ознакомить предпринимателей с мерами финансовой господдержки, предоставляемой банками второго уровня. Площадка «Даму» выбрана не случайно, именно этот фонд аккумулирует все известные финансовые инструменты для развития малого бизнеса.

Акимат области также запус­тил проект по развитию «экономики простых вещей». В нас­тоящее время проектный офис сопровождает 115 проектов на общую сумму 94,127 млрд тенге. Из них уже одобрено 37 на сумму 2 248 млн. На рассмотрении находятся 16 проектов на сумму 1 927 млн тенге.

Основными потенциальными участниками проекта «экономики простых вещей» в Западном Казахстане выступают субъекты сельского хозяйства, а также предприятия промышленности, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию.

В числе тех, кто решил воспользоваться предлагаемой в рамках «часа предпринимателя» возможностью пообщаться с банками второго уровня, был и заместитель директора Уральской швейной фабрики «Диана» Асылхан Урынбеков. Его предприятие кредитуется через Народный банк по проекту «Экономика простых вещей» для запуска новой товарной «линейки» – пошиву школьной формы и планирует закупить дорогостоя­щее оборудование на сумму 50 млн тенге.

Фонд «Даму» субсидирует 9% от 15% займа фабрики, что сущест­венно снижает финансовую нагрузку производителя одеж­ды. По плану в январе «линейка» уже должна быть запущена. Летом будущего года «Диана» намерена одеть в единую школьную форму, утверж­денную Министерством образования РК, начальное звено ряда школ областного центра. В перспективе – вытеснение всего импорта школьной одежды на все возрасты.

Индивидуальный предприниматель Уразалиев А. Х из Таскалинского района пришел на «час предпринимателя» для встречи с руководством облас­ти. Предприниматель третий год возводит автокемпинг на республиканской трассе на собственные средства. Но целесооб­разность дальнейшей работы и вообще само существование бизнеса оказалось под вопросом: при строительстве республиканской трассы не был предусмотрен съезд к данному объекту.

Несмотря на то что ИП Уразалиев А. Х свой проект согласовал со всеми службами, в проект строительства автодороги данный автокемпинг вместе еще с тремя объектами малого бизнеса придорожного сервиса, также строящимися вдоль республиканской трассы, не были внесены. Предприниматель обращался к заказчику и подрядчику, однако никто из них не стал отклоняться от утвержденного проекта.

Ситуация сложная, и в ее решении предприниматели надеются на помощь властей. 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 апреля
Генсек ООН посетит Москву и Киев
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
ОСИлим ли?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
Радость творчества
Свежий выпуск
​​​​​​​Еще 22 поселка – с газом!
Свежий выпуск
Уникальная инвестиционная площадка
Свежий выпуск
В урбанизированной среде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]