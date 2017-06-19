​В поддержку программ ФАО

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане уделяют особое внимание продвижению инноваций в области энергосбережения и развитию «зеленой» экономики. Именно этим перспективным направлениям посвящены масштабные мероприя­тия – Международная выставка «ЭКСПО-2017» и X Астанинский экономический форум.

Спикер Сената высоко оценил вклад ФАО в повестку дня в области устойчивого развития-2030 и борьбу с изменением климата. В нашей стране совместно с ФАО реа­лизуется программа партнерства «Зеленый мост», на национальном уровне принята Концепция по переходу к «зеленой» экономике. На базе павильонов ЭКСПО под эгидой ООН будет открыт Международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов.

– Казахстан нацелен на активизацию сотрудничества с ФАО, – отметил Касым-Жомарт Токаев, высказав ряд предложений по повышению эффективности открытого в 2016 году в Астане Бюро организации.

Владимир Рахманин поблагодарил Казахстан за активное участие в реа­лизации программ ФАО и высказал уверенность в дальнейшем развитии плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.