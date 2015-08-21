Свежий выпуск В поддержку производителей Виталий Голубенко, начальник участка цеха спекания Павлодарского алюминиевого завода АО «Алюминий Казахстана», входящего в состав Евразийской Группы (ERG)

Действительно, сейчас мы переживаем непростой период, но не бывает нерешаемых проблем. Я много лет работаю на заводе и всегда с оптимизмом отношусь к происходящим изменениям. Уверен, что и решение относительно курса тенге – верное. Многие эксперты назвали валютное таргетирование спасением для экономики Казахстана в сегодняшних условиях, ведь оно положительно скажется на росте производства и конкурентноспособности отечественных предприя­тий.

Для меня, как отца двоих детей, важно, каким будет будущее нашей страны. Вот уже 20 лет я работаю на Павлодарском алюминиевом заводе и за этот период благодаря мудрой политике Главы государства промышленные предприятия не раз успешно преодолевали временные трудности.

Мы, производственники, знаем, что горно-металлургическая отрасль сейчас находится не в лучшем состоянии, цены на металл падают. Мы переживали за наши позиции на рынках сбыта. Теперь после введения валютного таргетирования конкурентные преимущества казахстанского бизнеса вернутся. Это огромная поддержка как крупным предприятиям, так и малому и среднему бизнесу, особенно в регионах. Самое главное – будут сохранены рабочие места и продолжат осуществляться социальные программы.