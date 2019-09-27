​В поддержку реформ

Хорватский физик-ядерщик, академик Иво Шлаус высоко оценивает намеченные Президентом меры по проведению масштабных государственных реформ, экономических и социальных преобразований по повышению уровня жизни граждан.

– Заложенный в Вашем Послании народу Казахстана принцип конструктивного общественного диалога и доверия является основой согласия и стабильности, фундаментом для новых свершений и устойчивого развития Казахстана в ХХI столетии.

Уверен, что воплощение целей и задач Послания послужит укреп­лению традиций преемственности и дальнейшей реализации стратегического курса внутренней и внешней политики Республики Казахстан, – обращается к Касым-Жомарту Токаеву Иво Шлаус.

Президент Ассоциации Prahova in Actiune, адвокат Разван Т. Стэнчулеску с интересом ознакомился с выступлением Президента о ситуации в стране и дальнейших шагах по экономическому развитию и административной реформе.

– Удивительно, но я заметил, что большинство затронутых в Послании проблем приходится решать и нам, в Румынии. Поэтому я поздравляю Вас с выбранным подходом и предлагаемыми решениями. Как неправительственная организация, которая поддерживает реальную демократию и развитие местных сообществ, защищает интересы и права граждан, мы надеемся, что объявленные Вами реформы будут реализованы быстро и эффективно, с соблюдением основных прав человека, для становления более процветающей и могущественной нации, – пишет он в письме казахстанскому Президенту.

От административной реформы каждого государства, посредством которой создается баланс между властью и гражданином, получают косвенную выгоду и дружественные страны. Румынский общественник убежден, что в ближайшем будущем реформирование и модернизация наших государств приведут к расширению экономических и культурных обменов, а также к укреплению дипломатических отношений.

– Ваши предложения в отношении безопасности граждан, доступа к справедливому правосудию, поддержки малых и средних предприятий, поддержки гражданского общества путем обеспечения права на мирное и свободное выражение мнений, реформирования государственных сил и системы социального страхования также находятся на повестке дня в Румынии, а это значит, что мы вместе на правильном пути, – говорит Разван Т. Стэнчулеску.

Президент Организации по защите прав человека, писатель, журналист, профессор Флорентин Скалецки отмечает, что в Послании Касым-Жомарта Токаева говорится о продолжении курса развития, определенного Елбасы. Конкретные задачи по дальнейшему развитию современного эффективного государства, направленные на открытый диалог с народом, укрепление гражданского общества и со­циального согласия, безусловно, станут основой для укрепления единства страны.

– В то же время я впечатлен второй главой Послания, в которой говорится об обеспечении прав и безопасности граждан, что является неотъемлемой частью развития общества. Я абсолютно согласен с Президентом Токаевым в необходимости улучшения качества образования, поддержки института семьи, обеспечения качества медицинских услуг, поддержки работников культуры и развития системы социальной поддержки, поскольку сегодня они являются наиболее важными ценностями. Уверен, что задачи, поставленные Президентом перед Правительством для реализации в короткие сроки, консолидируют государственные органы на пути быстрой модернизации страны, – отмечает Флорентин Скалецки.

Республика сильно изменилась за последние годы, и меры, которые хочет принять Касым-Жомарт Токаев, являются началом нового этапа развития Казах­стана как крупного государства, являющегося одним из лидеров в Центральной Азии. Таким мнением поделился председатель компании Energobit Штефан Гадола.

– Я заметил, что внимание сосредоточено на социальных мерах, которые отвечают потребностям населения. Цель состоит в том, чтобы поддержать гражданское общество путем совершенствования законодательства не только в отношении уголовных фактов, но также в отношении экономических и финансовых аспектов. Усилия направляются на поощрение участия человека в развитии государства как посредством активного участия, так и свободы выражения. В то же время будут представлены налоговые льготы, совершенствоваться законодательная база, дающая возможность развитию бизнеса во благо всего народа, – пишет Штефан Гадола.

Он отмечает, что при принятии мер к реализации принят во внимание анализ работы крупных компаний. Очевидно, что политика Президента заключается в том, чтобы поощрять диалог и справедливость, в то же время ограничивая влияние компаний, которые стали слишком большими, создавая таким образом конкурентоспособность на рынке. Совершенствование законодательства, процедур и методов работы государственных учреждений направлены на то, чтобы убедить население в оказании государством поддержки каждому человеку.

– Мне было приятно ознакомиться с Посланием Президента народу Казахстана, и я рад, что в проводимой им политике указаны цели, заявленные в ходе избирательной кампании, – констатирует эксперт. – Я с большим интересом буду наблюдать за осуществлением этих мер, поскольку убежден, что мы сможем найти аспекты, которые могут послужить примером для других стран.