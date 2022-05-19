Свежий выпуск В поддержку реформ 19 мая 2022 г. 1:01 Ербол Тишкамбаев Продолжаются встречи парламентариев с населением, в ходе которых депутаты разъясняют суть конституционных реформ. Так, сенатор Нурлан Бекназаров посетил город Шымкент, где встретился с преподавательским составом и студентами Университета дружбы народов им. Абдумуса Куатбекова. Сенатор обсудил с профессорско-преподавательским составом предстоящий республиканский референдум по изменениям в Конституцию. Депутат подчеркнул, что эти перемены будут способствовать дальнейшему развитию нашей страны. В свою очередь коллектив учебного заведения выразил единогласную поддержку в пользу изменений в Конституцию и заявил, что примет активное участие в референдуме. Совместно с руководством Жамбылской области сенатор Женис Нургалиев обсудил вопросы совершенствования межбюджетных отношений, а также предстоящий референдум. Сенатор подчеркнул, что сегодня перед народом стоит общая задача – создание Нового Казахстана, а также призвал граждан активно поддержать инициативы Главы государства и принять участие в предстоящем референдуме. Байзакский район Жамбылской области посетил сенатор Бекболат Орынбеков, где встретился с сельчанами и рассказал о предстоящем референдуме по изменениям в Конституцию. В частности, сенатор рассказал жителям района, что ранее была создана специальная рабочая группа по изменению Конституции, которая качественно прорабатывала все новеллы и изменения, в том числе с общественностью, юристами, сотрудниками органов юстиции, депутатами Парламента и другими. – Эти реформы направлены на переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, создание Конституционного суда, демократизацию избирательно-политической системы, повышение подотчетности исполнительной власти. Поэтому важно, чтобы граждане приняли активное участие в предстоящем референдуме, – сказал депутат Бекболат Орынбеков. Со студентами и преподавательским составом учебных заведений города Атырау, а также коллективом филиала нацкомпании «Қазақстан темір жолы» встретился Сагындык Лукпанов. – По сути, нововведения являются импульсом к развитию новой модели государственности – Нового Казахстана. Поэтому наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны, – отметил сенатор. В ходе рабочего визита в город Уральск Западно-Казахстанской области сенатор Ляззат Рысбекова встретилась с членами областного cовета общественного согласия, студентами, руководством и профессорско-преподавательским составом Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, работниками Назарбаев Интеллектуальной школы, а также сферы здравоохранения. Основным вопросом в ходе обсуждения стало проведение предстоящего референдума по изменениям в Конституцию. Сенатор призвала всех своих земляков принять участие в республиканском референдуме и поддержать инициативу Главы государства по построению Нового Казахстана. Едил Мамытбеков на встрече со студентами и преподавателями ряда учебных заведений Нур-Султана отметил, что референдум позволяет каждому человеку принять непосредственное участие в решении судьбы страны. Сенатор обсудил основные новеллы касательно изменений в Конституцию и проведения референдума, отметив важность вносимых поправок, и подчеркнул, что для становления Нового Казахстана этот процесс сыграет большую роль. Депутат Рыскали Абдикеров обсудил с жителями города Жезказгана предстоящий республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Сенатор подчеркнул важность предстоящего события и отметил, что строительство Нового Казахстана, инициированного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, невозможно осуществить без политических реформ. Находятся в регионах и мажилисмены. Так, члены республиканского партийного штаба партии «AMANAT» Зарина Камасова, Игорь Панченко, Ирина Унжакова посетили Восточно-Казахстанский областной центр «Мать и дитя» в городе Усть-Каменогорске. В беседе с коллективом учреждения депутаты разъяснили суть предстоящего всенародного референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. – Мы побывали в нескольких районах и городах Восточно-Казахстанской области, где разъясняли содержание поправок в Конституцию и отвечали на вопросы населения. Жители связывают большие надежды с референдумом. В целом всенародный плебисцит станет первым этапом в реализации курса реформ Главы государства по построению Нового Казахстана, – считает депутат Ирина Унжакова. С коллективом Актюбинского завода ферросплавов «Казхром» встретились депутаты Галымжан Елеуов и Амангали Бердалин. Депутаты обсудили с металлургами значимость конституционной реформы в построении Нового Казахстана. В свою очередь работники завода выразили поддержку референдуму, перечислив те дополнения и поправки в закон, что им особо импонируют. – Поправки в Конституции предусматривают объявление земли, ее недр, воды, растительного и животного мира и других природных ресурсов собственностью народа. И мы проявим свою гражданскую позицию, приняв участие в референдуме, чтобы утвердить подобные поправки, которые нам особенно по душе. Потому что все это реализуется нашими голосами и решениями, – отметил актюбинец Аманжол Умбетов, Председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев в Мангистауской области встретился с коллективом «МАЭК – Казатомпром». Депутат отметил, что главным гарантом реализации конституционной реформы является народ, призвав всех пойти на избирательные участки и проголосовать. В этот же день члены Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов, Газиз Кулахметов и Айжан Скакова посетили город Текели Алматинской области. Депутаты встретились с рядом трудовых коллективов, рассказали о важности референдума и прогрессивности выносимых на него конституционных поправок. В частности, обсудили с коллективом ТЭЦ-1 города Текели предстоящий всенародный референдум, ответив на волнующие общество вопросы. По словам Газиза Кулахметова, подкупает искреннее патриотическое отношение людей труда к таким важным событиям. Главное их пожелание – это мирное небо и единство народа. Семинар с представителями первичных партийных организаций партии «AMANAT» в здании Дворца молодежи города Костаная провели депутаты Мажилиса Самат Акишев, Екатерина Смышляева, Алия Сапарова. Главной темой обсуждения стал референдум, который состоится 5 июня. Екатерина Смышляева, подчеркнув важность конституционных изменений, отметила, что население положительно реагирует на изменения, касающиеся новой системы выборов акимов областей, которая, по сути, является косвенными выборами с участием депутатов всех маслихатов региона. Также депутаты Мажилиса Салимжан Накпаев, Нурлыбек Ожаев и Дуйсенбай Турганов встретились с коллективом «Атырауской ТЭЦ». В ходе встречи депутаты ознакомились с деятельностью предприятия и проинформировали работников о значимости всенародного референдума, ответив на волнующие общественность вопросы. Депутаты Мажилиса Мейрамбек Толепберген, Назиля Раззак и Гульдара Нурымова встретились с представителями интеллигенции села Айша биби Жамбылского района. Народ верит, что нынешние политические реформы станут началом знаменательных перемен. В этой связи народные избранники призвали всех принять самое активное участие в референдуме, подчеркнув, что конституционная реформа повысит возможности граждан участвовать в управлении страной и в дальнейшем будет способствовать установлению социальной справедливости. – Референдум – это важный шаг для развития страны. Он изменит систему государственного управления и придаст новый импульс политической жизни в стране. Мы, осознавая свою гражданскую ответственность, примем участие во всенародном голосовании, – сказал председатель совета ветеранов села Айша биби Жаркын Калыбаев.