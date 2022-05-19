В поддержку реформ

Продолжаются встречи парламентариев с населением, в ходе которых депутаты разъясняют суть конституционных реформ.

Так, сенатор Нурлан Бекназаров посетил город Шымкент, где встретился с преподавательским составом и студентами Университета дружбы народов им. Абдумуса Куатбекова. Сенатор обсудил с профессорско-преподавательским составом предстоящий республиканский референдум по изменениям в Конституцию. Депутат подчерк­нул, что эти перемены будут способствовать дальнейшему развитию нашей страны.

В свою очередь коллектив учебного заведения выразил единогласную поддержку в пользу изменений в Конституцию и заявил, что примет активное участие в референдуме.

Совместно с руководством Жамбылской области сенатор Женис Нургалиев обсудил воп­росы совершенствования межбюджетных отношений, а также предстоящий референдум. Сенатор подчеркнул, что сегодня перед народом стоит общая задача – создание Нового Казахстана, а также призвал граждан активно поддержать инициативы Главы государства и принять участие в предстоящем референдуме.

Байзакский район Жамбылской области посетил сенатор Бекболат Орынбеков, где встретился с сельчанами и рассказал о предстоящем референдуме по изменениям в Конституцию.

В частности, сенатор рассказал жителям района, что ранее была создана специальная рабочая группа по изменению Конституции, которая качественно прорабатывала все новеллы и изменения, в том числе с общест­венностью, юристами, сотрудниками органов юстиции, депутатами Парламента и другими.

– Эти реформы направлены на переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, создание Конс­титуционного суда, демократизацию избирательно-политической системы, повышение подотчетности исполнительной власти. Поэтому важно, чтобы граждане приняли активное участие в предстоящем референдуме, – сказал депутат Бекболат Орынбеков.

Со студентами и преподавательским составом учебных заведений города Атырау, а также коллективом филиала нацкомпании «Қазақстан темір жолы» встретился Сагындык Лукпанов.

– По сути, нововведения являются импульсом к развитию новой модели государственнос­ти – Нового Казахстана. Поэтому наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны, – отметил сенатор.

В ходе рабочего визита в город Уральск Западно-Казахстанской области сенатор Ляззат Рысбекова встретилась с членами областного cовета общественного согласия, студентами, руководством и профессорско-преподавательским составом Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, работниками Назарбаев Интеллектуальной школы, а также сферы здравоохранения. Основным вопросом в ходе обсуждения стало проведение предстоящего референдума по изменениям в Конституцию. Сенатор призвала всех своих земляков принять участие в рес­публиканском референдуме и поддержать инициативу Главы государства по построению Нового Казахстана.

Едил Мамытбеков на встрече со студентами и преподавателями ряда учебных заведений Нур-Султана отметил, что референдум позволяет каждому человеку принять непосредственное участие в решении судьбы страны. Сенатор обсудил основные новеллы касательно изменений в Конституцию и проведения референдума, отметив важность вносимых поправок, и подчеркнул, что для становления Нового Казахстана этот процесс сыграет большую роль.

Депутат Рыскали Абдикеров обсудил с жителями города Жезказгана предстоящий республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Сенатор подчеркнул важность предстоящего события и отметил, что строительство Нового Казахстана, инициированного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, невозможно осуществить без политических реформ.

Находятся в регионах и мажилисмены. Так, члены респуб­ликанского партийного штаба партии «AMANAT» Зарина Камасова, Игорь Панченко, Ирина Унжакова посетили Восточно-Казахстанский областной центр «Мать и дитя» в городе Усть-Каменогорске. В беседе с коллективом учреждения депутаты разъяснили суть предстоящего всенародного референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

– Мы побывали в нескольких районах и городах Восточно-Казахстанской области, где разъяс­няли содержание поправок в Конс­титуцию и отвечали на воп­росы населения. Жители связывают большие надежды с референдумом. В целом всенародный плебисцит станет первым этапом в реализации курса реформ Главы государства по построению Нового Казахстана, – считает депутат Ирина Унжакова.

С коллективом Актюбинского завода ферросплавов «Казхром» встретились депутаты Галымжан Елеуов и Амангали Бердалин. Депутаты обсудили с металлургами значимость конституционной реформы в построении Нового Казахстана.

В свою очередь работники завода выразили поддержку референдуму, перечислив те дополнения и поправки в закон, что им особо импонируют.

– Поправки в Конституции предусматривают объявление земли, ее недр, воды, растительного и животного мира и других природных ресурсов собствен­ностью народа. И мы проявим свою гражданскую позицию, приняв участие в референдуме, чтобы утвердить подобные поправки, которые нам особенно по душе. Потому что все это реализуется нашими голосами и решениями, – отметил актюбинец Аманжол Умбетов,

Председатель Демократичес­кой партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев в Мангистауской области встретился с коллективом «МАЭК – Казатомпром». Депутат отметил, что главным гарантом реализации конституционной реформы является народ, призвав всех пойти на избирательные участки и проголосовать.

В этот же день члены Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов, Газиз Кулахметов и Айжан Скакова посетили город Текели Алматинской области.

Депутаты встретились с рядом трудовых коллективов, рассказали о важности референдума и прогрессивности выносимых на него конституционных поправок.

В частности, обсудили с коллективом ТЭЦ-1 города Текели предстоящий всенародный референдум, ответив на волнующие общество вопросы.

По словам Газиза Кулахметова, подкупает искреннее патриотическое отношение людей труда к таким важным событиям. Главное их пожелание – это мирное небо и единство народа.

Семинар с представителями первичных партийных организаций партии «AMANAT» в здании Дворца молодежи города Костаная провели депутаты Мажилиса Самат Акишев, Екатерина Смышляева, Алия Сапарова. Главной темой обсуждения стал референдум, который состоится 5 июня.

Екатерина Смышляева, подчеркнув важность конституционных изменений, отметила, что население положительно реагирует на изменения, касающиеся новой системы выборов акимов областей, которая, по сути, является косвенными выборами с участием депутатов всех мас­лихатов региона.

Также депутаты Мажилиса Салимжан Накпаев, Нурлыбек Ожаев и Дуйсенбай Турганов встретились с коллективом «Атырауской ТЭЦ».

В ходе встречи депутаты ознакомились с деятельностью предприятия и проинформировали работников о значимости всенародного референдума, ответив на волнующие общественность вопросы.

Депутаты Мажилиса Мейрамбек Толепберген, Назиля Раззак и Гульдара Нурымова встретились с представителями интеллигенции села Айша биби Жамбылского района.

Народ верит, что нынешние политические реформы станут началом знаменательных перемен. В этой связи народные избранники призвали всех принять самое активное участие в референдуме, подчеркнув, что конституционная реформа повысит возможности граждан участвовать в управлении страной и в дальнейшем будет способствовать установлению социальной справедливости.

– Референдум – это важный шаг для развития страны. Он изменит систему государственного управления и придаст новый импульс политической жизни в стране. Мы, осознавая свою гражданскую ответственность, примем участие во всенародном голосовании, – сказал председатель совета ветеранов села Айша биби Жаркын Калыбаев.