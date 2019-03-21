​В поддержку социальных инициатив

На пленарном заседании Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина одоб­рен проект поправок в Закон «О республиканском бюджете на 2019–2021 годы». Положения документа направлены на реализацию новых социальных мер Первого Президента «Әлеуметтік қамқорлық». На эти цели в 2019 году предусматривается 444,3 млрд тенге по следующим мероприятиям: усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан – 224,3 млрд тенге, жилье для малообеспеченных многодетных семей – 100 млрд тенге, развитие региональной инфраструктуры – 90 млрд тенге, реализация нового специального проекта «Ауыл – Ел бесігі» – 30 млрд тенге.

Кроме того, как указано в проекте, на проведение ряда мероприятий Года молодежи предусмотрено 24,6 млрд тенге. На создание Казахстанского инвестиционного фонда развития предполагается направить 370 млрд тенге за счет выделения целевого трансферта из Национального фонда.

Как было отмечено на пленарном заседании, социальный блок расходов республиканского бюджета в целом увеличен на 323,7 млрд тенге.

Кроме того, «добро» палаты в первом чтении получил проект законодательных поправок по вопросам физической культуры и спорта. Документом предусматривается ужесточение антидопингового законодательства.

Поддержав введение более жестких санкций, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что проблема допинга имеет сегодня уже международный характер, а в последнее время актуальна и для казах­станского спорта.

– Здесь нельзя обходиться одними лозунгами и официальными «громкими» декларация­ми, – заявил Нурлан Нигматулин. – Необходимы жесткие меры.

При этом спикер Мажилиса обратил внимание на моральную сторону вопроса.

– У нас как водится? Выиграл чемпионат мира или Олимпиаду – и сыплется звездопад медалей, званий, машин, квартир и денежных премий, – заметил он. – А потом выясняется, что у медали-то есть и обратная сторона. И она далеко не чистой пробы. Это никого не красит – ни самого спортсмена, ни тех, кто готовит его к соревнованиям.

По мнению председателя Мажилиса, ответственность за нарушение антидопинговых правил должны нести все.

– Применение допинга ставит под угрозу не только принципы честной игры, но и здоровье самих спортсменов. Не говоря уже о том, что каждый случай выявления допинга негативно сказывается на имидже страны. Поэтому в законопроекте впервые предусматривается не только ответственность спортсменов за использование таких препаратов, но и ответственность тренеров, спортивных врачей, функционеров от спорта, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Законопроектом предусматриваются штрафы, дисквалификация, лишение званий, выплат и подаренных квартир. Депутаты предлагают ужесточить наказание: 200 МРП – штраф спорт­смену, а также его тренеру и спортивному врачу, 750 МРП – спортивному функционеру. Разработан новый механизм и в отношении квартир, выданных олимпийским чемпионам. Жилье предлагается предоставлять на безвозмездной основе в аренду сроком на 10 лет. Если за это время, а именно столько хранятся допинг-пробы, не будет выявлено нарушений, жилье переходит в собственность спортсмена.

При этом спикер Мажилиса отметил, что Национальный олимпийский комитет совмест­но с МОК активно работает над выявлением и пресечением использования допинга в спорте и уже привлекает иностранных экспертов с целью профилактики нарушений.

– Это правильный подход, необходима именно такая целенаправленная системная работа. Уверен, что не только спортсменам, но и всем нам нужны честный спорт и чистые победы, – сказал Нурлан Нигматулин.

Законопроект также усиливает статус Национальной антидопинговой организации. Кроме того, предусматривается создание единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств, направляе­мых на развитие физической культуры и спорта.

Помимо этого, на пленарном заседании Мажилис одобрил ратификационный законопроект о Соглашении между Казахстаном и Таджикистаном об оказании безвозмездной военно-технической помощи. Во втором чтении «добро» получили законодательные поправки по вопросам транспорта. Также палата рассмотрела поправки Сената в законопроект по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности.