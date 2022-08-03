В поддержку талантов

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Александр Бри

Министерство информации и общественного развития РК объявило конкурс на соискание Государственной молодежной премии «Дарын».

Премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

Конкурс 2022 года пройдет по 10 номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналис­тика», «Классическая музыка», «Общественная деятельность», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада», «Народное творчество».

Согласно условиям конкурса, на соискание премии могут претендовать граждане Республики Казахстан в возрасте до 29 лет на момент окончания приема заявок, являющиеся лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок; призерами и победителями спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также кандидаты, деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом.

Представление кандидатур производится государственными органами и общественными объединениями.

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», вручаются диплом, нагрудной знак и денежная премия. Церемония награждения лауреатов традиционно планируется в торжест­венной обстановке ко Дню Независимости Республики Казахстан.

Документы соискателей принимаются (бумажный вариант) до 10 августа 2022 года Комитетом по делам молодежи и
семьи Министерства информации и общественного развития РК по адресу: г. Нур-Султан, прос­пект Мәңгілік Ел, 10, здание «Дом министерств» (14-й подъезд), 8 (7172) 74-05-25, 8 (7172) 74-18-43, 8 (701-170-46-54) и (электронный вариант) по эл. почте premiya.daryn@gmail.com.

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