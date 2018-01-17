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В поддержку учительства
Бырганым Айтимова, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК
Неизменно Глава государства продолжает политику поддержки работающего населения, а также уязвимых слоев населения. Реальная поддержка учительства страны – это показатель заботы об умном и образованном поколении на многие десятилетия вперед. Моральная и материальная поддержка педагогов – это не только увеличение должностного оклада учителей для повышения престижа профессии учителя, но прежде всего стимул к совершенствованию педагогического мастерства, самосовершенствованию и постоянному познанию продвинутых методов обучения. Весь социальный блок, обозначенный в Послании, привнесет уверенность населения в перманентной заботе Президента Нурсултана Назарбаева о своем народе.