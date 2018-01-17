В поддержку учительства

Неизменно Глава государства продолжает политику поддержки работающего населения, а также уязвимых слоев населения. Реальная поддерж­ка учительства страны – это показатель заботы об умном и образованном поколении на многие десятилетия вперед. Моральная и материальная поддержка педагогов – это не только увеличение долж­ностного оклада учителей для повышения престижа профессии учителя, но прежде­ всего стимул к совершенствованию педагогического мастерства, самосовершенст­вованию и пос­тоянному позна­нию продви­нутых методов обучения. Весь социальный блок, обозначенный в Послании, привнесет уверенность населения в перманентной заботе Президента Нурсултана­ Назарбаева о своем народе.