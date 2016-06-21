​В поддержку выпускников

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Айдана АРМАН, Тараз

Одна из государственных программ, призванная его решить, – «С дипломом – в село!». Для многих она уже стала настоящей путевкой в жизнь. Благодаря ее реализации работу в регионе нашли десятки молодых педагогов, врачей, ветеринаров, работников культуры и спорта.

«Не может не радовать, что программа «С дипломом – в село!» получила широкую общественную поддержку, – отметил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Еркебулан Куралбаев. – Многие новоиспеченные специалисты отправляются в сельскую местность, чтобы внести лепту в развитие региона, а значит, и страны в целом. Только в текущем году по программе в районы области отправились работать 84 врача, 38 учителей, 4 специалиста по спорту и 7 работников культуры».

На форуме также поднимались вопросы участия общественных организаций в жизни выпускников вузов и колледжей, развития предпринимательства на селе. 

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