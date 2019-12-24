​В поддержку журналистов

Второе заседание Национального совета общественного доверия прошло, на мой взгляд, весьма плодотворно. Одно из знаковых решений Президента Касым-Жомарта Токаева – декриминализация статьи 130 УК РК «Клевета». Поддерживаю такой подход Главы государства, ведь защита прав человека, свободы слова – наша первоочередная задача.

Считаю эту меру большим шагом к демократизации всего казахстанского общества. До этого были разные мнения по данному вопросу, находились и сторонники, и противники подобного решения. Президент поставил точку в затянувшейся дискуссии.

Теперь журналистам будет гораздо легче выполнять свои непосредственные профессиональные обязанности, не оглядываясь на «криминальную статью», а значит, и качество публикаций должно вырасти, соответствовать задачам сегодняшнего дня.

При этом хочу обратить внимание на такую оставшуюся проблему, как определение срока исковой давности к журналистским материалам, расследованиям.

Возможно, для сведения счетов кто-то попытается привлечь журналистов к ответственности, закидает судебными исками за публикации 10- и 20-летней давности. С этим вопросом тоже нужно разобраться, внести определенность.

Вместе с тем, считаю, нельзя забывать и об ответственности за достоверность предоставляе­мой СМИ информации.