В подъездах домов алматинского микрорайона "Казахфильм" промышлял мошенник

Происшествия
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Жителя Бостандыкского района Алматы подозревают в серийном мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

По информации полиции, подозреваемый гражданин С. оказывал услуги по ремонту подъездов жилых домов в микрорайоне "Казахфильм". Договорившись с жильцами, он собирал за работу деньги. Однако мужчина не выполнил перед заказчиками своих обязательств, после чего они написали коллективное заявление в полицию.

Со слов подозреваемого, денежные средства жильцов в размере от 150 тысяч до 200 тысяч тенге он использовал в личных целях. 

"Подозреваемый соглашается с недовольством своих "заказчиков", но утверждает, что умысла похитить чужие деньги у него не было, аргументируя это тем, что сам проживает в этом же районе, и многие жильцы его знают лично. На данный момент проводятся следственные мероприятия, задержанный дает показания, проводятся очные ставки с потерпевшими. Вину свою он полностью признает. Устанавливается точная сумма нанесенного гражданам ущерба. Между тем граждан, также пострадавших от действий этого мужчины, мы просим связаться с нами по телефонам: 254-47-01; 254-47-02 и 254-47-04", – сообщил начальник УВД Бостандыкского района подполковник полиции Берик Абильбеков. 

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