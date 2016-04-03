Происшествия
В Подмосковье избит музыкант группы "Любэ"
Азамат Сыздыкбаев
В подмосковном Дмитрове избили басс-гитариста известной российской группы "Любэ" Павла Усанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

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Нападение на музыканта произошло в ночь на субботу в одном из ресторанов города Дмитров. В результате Усанов был доставлен в реанимационное отделение с открытой черепно-мозговой травмой головы. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

На следующий день после инцидента полицией был задержан подозреваемый в избиении – 39-летний житель Солнечногорского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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