В Подмосковье избит музыкант группы "Любэ"

В подмосковном Дмитрове избили басс-гитариста известной российской группы "Любэ" Павла Усанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Нападение на музыканта произошло в ночь на субботу в одном из ресторанов города Дмитров. В результате Усанов был доставлен в реанимационное отделение с открытой черепно-мозговой травмой головы. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
На следующий день после инцидента полицией был задержан подозреваемый в избиении – 39-летний житель Солнечногорского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").