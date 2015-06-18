В погонах и белом халате

Сапаргали ЖАГИПАРОВ
Айгерим Мухамедиева – лейтенант медицинской службы, врач-терапевт – служит в Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны РК. Беседуя с врачами и медицинскими сестрами, узнал, что их коллега – оптимистка. Труд для нее – дело чести. Она принимает активное участие в жизни коллектива, неоднократно поощрялась вышестоящим командованием. Словом, как гласит народная поговорка, «доб­рое имя – лучше сокровищ».
Родилась и выросла Айгерим в селе Букебай Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области. Родные места она вспоминает с теплотой и каждый отпуск старается провести в родном краю. По ее словам, энергетика родного села придает силы, заряжает ее на целый год. А еще любит, скинув обувь, пробежаться по утренней росе.
И хотя давно уехала в город, Айгерим не чурается черной работы. Старается помочь родителям – отцу Крумехану Аубакировичу, матери Ляззат Калеловне. В родительском доме особая атмосфера доброты и благожелательности. Жизнь там основана на таких принципах, как трудолюбие, честность, порядочность, уважительное отношение к ближнему, к старшим.
– Моя профессия мне нравится, – признается девушка, – поэтому делаю свою работу с любовью. Не зря казахская пословица гласит: «От любимой работы усталости нет». Помимо основных обязанностей нахожу время для дальнейшей специализации по гастроэнтерологии на базе Астанинского медицинского университета.
А что еще нужно девушке для счастья? Помимо работы, которая нравится, надежные подруги. Правильно говорится, что дерево крепко корнями, а человек – друзьями. В свободное от службы время она любит находиться в кругу близких, занимается плаванием, читает литературу.
О себе Айгерим Мухамедиева говорит скромно, больше рассказывает о служебных делах и с теплотой отзывается о тех, кто, не жалея времени, лечит людей.
– Врачи, – подчеркивает Айгерим Крумехановна, – как они сами говорят, исповедуют три принципа: медицина не профессия, а образ жизни, все лучшее следует заимствовать, побеждают единомышленники.
Тут снискали уважение и авторитет многие офицеры и служащие Вооруженных сил, обладающие опытом, широким медицинским кругозором. Они – истинные медики, которые заботятся о сохранении и укреплении здоровья военнослужащих, членов их семей, пенсионеров. Среди них полковники медицинской службы Гульфарида Байдильдаева и Ермак Жумажанов, капитан медицинской службы Гульназ Мурзахметова, лейтенант медицинской службы Диляра Токенова, старшая медицинская сестра Айгуль Султангулиева, сержант контрактной службы Нурлугуль Байдаулетова, младшие сержанты контрактной службы Жанар Жонкабаева, Карлыгаш Тайтлеуова, Жамиля Раисова, Маржан Хасенова, служащие Лариса Седова, Инна Филонова и многие другие. Они по-своему разные, а объединяет их общая черта – преданность выбранной профессии.
– Благодаря постоянной заботе Главы государства ­Нурсултана Назарбаева, министра обороны РК Имангали Тасмагамбетова здесь созданы все условия для лечения людей, – подчеркивает начальник Главного военного клинического госпиталя полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев, – материальная база медицинского учреждения соответствует современным требованиям.
Каждый год сюда обращаются сотни и тысячи людей. Врачи в совершенстве владеют современными методами лечения. Их профессионализм позволяет сохранить жизни и здоровье сограждан, дарить им надежду. Они обеспечивают не только лечение людей, но и своим вниманием, добротой, отзывчивостью создают уют, тепло госпиталя. Лучшим же подарком, считают люди в белых халатах, для них всегда были и остаются слова благодарности пациентов.
В разговоре с военнослужащими-пациентами, которые проходят лечение, я не раз слышал слова благодарности в адрес врачей, в том числе Айгерим Мухамедиевой. Асылбек Абдильгажы называет Айгерим Крумехановну очень доброй и отзывчивой. У нее есть, на его взгляд, природный дар найти «ключик» к сердцу любого человека. К нему присоединяется Арман Мухамедияров, он считает, что такие врачи, как Айгерим Мухамедиева, лечат не только лекарствами, но и доб­рым словом.
– Она очень приветливая и внимательная к пациентам, – поддержал их Аркалык Икенов. – К тому же эрудированная. Это чувствуется с первого взгляда. Хочу выразить слова благодарности и в адрес тех, кто нас обеспечивает добротным питанием, в том числе Шолпан Казбековой, Валентине Аягановой.
В канун профессионального праздника медицинского работника пациенты передают свои поздравления и пожелания с тем, чтобы «люди в белых халатах» оставались жизнерадостными и энергичными. Ведь «Быть женщиной в погонах так непросто, /; Но так почетно Родине служить!».

