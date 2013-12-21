В погоне за лицензией

По словам старшего тренера Олега Коломееца, свою задачу команда выполнила: все лыжники получили специальную паралимпийскую классификацию, которая дает право официально выступать на крупных соревнованиях и набирать очки для получения лицензий на Паралимпийские игры, которые пройдут в Сочи.

Кроме этого, лидер сборной Александр Колядин, выполнив норматив в спринте на 20 км классическим стилем, уже завоевал лицензию на главные старты четырехлетия. Теперь наших спортсменов ждут этапы кубков мира в Финляндии и Германии, по итогам которых планируется получить еще не менее 5 квот.

Абзал КАМБАР