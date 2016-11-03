​В погоне за синей птицей

Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Многие из нынешних молодых людей тоже стремятся куда-нибудь уехать. Идеальный вариант – «упакованная» заграница, а мечта – вилла на берегу теплого моря, собственная яхта, ну и, конечно, достаточное количество для этого денежных знаков. Что ж, как говорится, красиво жить не запретишь. Но становится грустно, когда борьба за эти денежные знаки становится единственной целью и смыслом жизни.

Да, наши отцы и деды, как правило, жили трудно – на их долю выпала страшная война, послевоенная неустроенность быта. Но они были оптимистами. Может быть, и наивно, но верили в светлое будущее, которое им постоянно обещалось с высоких трибун. Оно так и не настало. Более того, рухнула громадная когда-то империя, подмяв под своими обломками и то хорошее, что в ней было. А главным, как мне кажется, был тот мощный нравственный стержень, который помогал народу выстаивать в самых экстремальных ситуациях.

Но где же тут романтика – спросите вы? Она всегда была рядом, не случайно своеобразным гимном молодых предвоенного, военного и даже послевоенного поколения была «Бригантина» юного поэта Павла Когана, убитого в годы Великой Отечественной войны. Помните ее слова – «Пьем за яростных, за непохожих, /за презревших грошевой уют»? Это презрение к грошевому уюту отличало и знаменитых шестидесятников, которые буквально всколыхнули страну.

В период «хрущевской оттепели» в стране ощущался небывалый духовный подъем. Тогда люди жили не только «хлебом насущным». Один полет Юрия Гагарина чего стоил! Прекрасно писал об этом наш Олжас Сулейменов в своей поэме «Земля, поклонись человеку!», которая с первой и до последней строчки пронизана духом романтизма. Она заставила людей не только оторваться от земных проблем и взглянуть на звезды, но и мыслить не примитивными потребительскими, а глобальными, всеобъемлющими категориями. Поэтому в знаменитом споре «физиков и лириков», в который также было вовлечено все общество, как мне представляется, не было победителей и побежденных, потому что по большому счету и те и другие по духу своему были романтиками.

Но эти романтики-бессребреники стали сдавать позиции в 70-е годы, когда в странах Запада активно формировалось общество потребления, появился термин «вещизм». Хотя надо сказать, что поначалу и западная молодежь не соглашалась с таким направлением развития. К сожалению, эти бунтари не смогли предложить конкретной альтернативы надвигающемуся на них обществу потребления, которое, как известно, требует рационализма. В нем нет места абстрактному духовному романтизму.

Правда, сейчас все больше людей приходят к мысли, что всемирная идея общества потребления не имеет будущего. Действительно, не может быть целью возникновения человека лишь потребление им материальных благ. Люди рождаются не для этого. Блага – это средства, но не цель, хотя бы потому, что запросы у всех разные. Скажем, Шуре Балаганову было достаточно шести тысяч четыреста рублей для полного счастья, а Остапу Бендеру и миллиона не хватило.

Многие сейчас декларируют жизнь «для себя», лишь в свое удовольствие. Отсюда и огромное количество проб­лем, которые потрясают сытые и благополучные в недавнем прошлом страны. Ведь опасность общества потребления еще и в том, что в нем нет понятия долга человека. Такое общество постепенно утрачивает стимулы для своего развития. Согласитесь, ориентироваться лишь на «сытое пузо» и тугой кошелек, по меньшей мере, глупо, а по большей – бесперспективно.

Кто знает, может, в этом поможет и романтика с ее алыми парусами мечты и синими птицами счастья? 

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