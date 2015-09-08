В поход за знаниями Свежий выпуск 488 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

фото Галымурата ЖУКЕЛА

Примечательно, что все они построены в сельской местности. Причем часть учреждений введена в эксплуатацию взамен старых помещений, пришедших в негодность.

Тем самым в регионе успешно выполняется поручение Президента страны по ликвидации аварийных школ. Так, учебное заведение, распахнувшее двери в селе Еркин близ Талдыкоргана, рассчитано на 300 мест. Здесь созданы все условия для обучения и воспитания подрастающего поколения: имеются мультимедийный и лингафонный кабинеты, актовый зал, классы физики и астрономии, химии и биологии. По современным стандартам оборудованы спортивная площадка и дошкольный мини-центр. К слову, строительство СШ было инициировано по просьбе старейшин села.

Поздравив с Днем знаний первых учеников, их родителей и педагогов, аким Алматинской области Амандык Баталов пожелал ребятам учиться только на пять, получать необходимые навыки, чтобы в будущем стать высококвалифицированными специалистами. По словам главы региона, в Жетысу ведется целенаправленная работа по снижению числа школ с трехсменным обучением. До конца текущего года запланировано открытие еще четырех новых учебных заведений, завершится капитальный ремонт пяти объектов.