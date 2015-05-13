В поисках альтернатив Статьи 1660 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Биогазовая и ветроустановки, солнечные батареи, водонагреватели – наиболее перспективные для использования возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в наших краях, доказывают студенты Карагандинского агротехнического колледжа (КАТК). На фестивале робототехники Roboland 2015 в Караганде они представили макет действующей учебной лаборатории – теплицы с использованием альтернативных источников энергии, и к ней образцы трех видов энергоисточников и солнечный концентратор (проект "Солнце-печь") с двигателем Стирлинга. Проекты представляли студенты колледжа и руководитель лаборатории технического творчества Алексей Блохин.



"Агротехнический энергокомп­лекс", который внедряется в КАТК, в молодежном конкурсе инновационных бизнес-проектов в прошлом году занял призовое место и получил сертификат на 150 тыс. тенге. Команду отметили как бросившую вызов частному бизнесу в энергетике.



Недавно на конкурсе "Энергия будущего", посвященном "ЭКСПО-2017", комплекс устройств альтернативной энергетики "АТЭК – агротехнический энергокомплекс", уже частично реализованный, занял 1-е место.



По мнению заместителя директора Карагандинского агротехнического колледжа Анатолия Горячева, если создатели комплекса сумеют усовершенствовать и внедрить его в полном объеме на практике, то смогут претендовать на участие в Международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане. И там непременно поделятся положительным опытом. А экспериментальный опыт уже есть. Использование солнечных батарей, солнечного водонагревателя и самостоятельно изготовленного ветрогенератора на ниодимовых магнитах уже позволяет вырабатывать до 2 кВт электроэнергии, которой хватает на частичное энергообеспечение лабораторной теплицы.



В интересах энергосбережения директор колледжа Валерий Галунов в перспективе хочет перевести на альтернативные источники энергии все производственные лаборатории колледжа. И следующим крупным проектом, над которым работает студенческое конструкторское бюро, является модульная биогазовая установка (МБГУ). Идея использования биогаза далеко не нова. Но сделать модульную мобильную биоустановку с автоматическим регулированием параметров технологического процесса в зависимости от материала, фракции и свойств используемых органических отходов – это серьезная задача.



Совместно с фирмой ТОО "TITEC" (Титэк) разработан проект создания на базе колледжа промышленного прототипа модульной установки мощностью 5 кубометров биогаза в час. За это время, работая на различном биосырье, она сможет производить 70 кВт тепла и 60 кВт электроэнергии. В условиях города "топливом" будут пищевые отходы. Например, в производстве пива это – барда. Если подобный модуль будет установлен в фермерском хозяйстве, то сырьем может служить навоз КРС и силос.



– В техническом творчестве присутствует и социальная направленность. Наши студенты изучают и сами делают оборудование для альтернативной энергетики, – говорит Анатолий Горячев. – Наличие производственной базы агротехнического колледжа позволяет привлечь учащихся и преподавателей к изготовлению промышленного прототипа. Такая работа приводит к подготовке специалистов по монтажу и эксплуатации возобновляемых источников энергии и служит одной из форм обучения востребованным профессиям.



В копилке студенческого КБ много творческих идей по экологии и энергосбережению. Ждут своей очереди гелио-окно, аквалифт, четырехместный веломобиль – авторский проект Сергея Жукова. Совместное техническое творчество и новый подход к традиционным задачам раскрепощают юные умы, они начинают ценить работающие на изобретения знания. О качестве профессиональной подготовки в колледже говорит и тот факт, что трудоустройство по специальности среди выпускников КАТК составляет 78%. Их берут к себе на работу крупные предприятия Караганды – ТОО "Небоскреб", "Карагандинский завод металлоизделий", ТОО "Остен" и "ГринТехнолоджи Казахстан", другие социальные партнеры.



Благие устремления и неус­танный поиск ведут коллектив студентов и преподавателей Карагандинского агротехнического колледжа к поставленной перед собой цели – стать участниками Международной выставки "ЭКСПО-2017".