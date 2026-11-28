Ученые, политологи, юристы и представители общественных организаций обсудили перспективы развития местной представительной власти, влияние конституционных реформ на систему местного управления, новые задачи маслихатов и их роль в защите интересов населения и регионов. Экспертная встреча состоялась в областной научной универсальной библиотеке им. С. Баишева в Актобе.
Открывая заседание, проректор Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова доктор исторических наук Рахым Бекназаров отметил актуальность встречи, проходящей накануне внеочередных выборов депутатов маслихатов. Эта кампания, подчеркнул он, является одним из важных этапов политической модернизации.
– Впервые за последние 23 года выборы в местные представительные органы пройдут отдельно от парламентских в качестве самостоятельной политической кампании. Это позволит уделить больше внимания вопросам местного значения и расширить возможности жителей участвовать в принятии решений, касающихся развития своих регионов, – подчеркнул он.
Член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель областного Общественного совета Сагынгазы Курманалин остановился на вопросах общественного контроля, взаимодействия представительных органов с населением и реализации принципа «Слышащее государство». Отдельное внимание он уделил необходимости усиления взаимодействия общественных советов и депутатского корпуса, а также системного изучения обращений граждан.
Говоря о практической роли общественных и представительных институтов, спикер привел конкретные примеры решения проблем жителей региона. В частности, он рассказал о ситуации с жителями Актобе, которые столкнулись с трудностями при регистрации прав собственности на квартиры в проблемных жилых комплексах. Благодаря взаимодействию с областным акиматом и профильным министерством вопрос удалось урегулировать, и собственники жилья получили возможность оформить недвижимость.
Политолог, доктор исторических наук, профессор университета им. Х. Досмухамедова Сайпулла Сапанов в свою очередь рассмотрел этапы становления института маслихатов в Казахстане и их новые задачи в новых конституционных реалиях. По мнению эксперта, маслихаты должны стать полноценными институтами, участвующими в формировании региональной политики, осуществлении бюджетного контроля и защите общественных интересов.
– Маслихаты должны активно участвовать в формировании региональной политики, осуществлении бюджетного контроля и защите общественных интересов. Будущим депутатам необходимы высокая ответственность, профессионализм и патриотизм. Важно, чтобы они учитывали особенности своих регионов и вносили реальный вклад в их социально-экономическое развитие, – отметил Сайпулла Сапанов.
Также профессор подчеркнул необходимость проведения подобных экспертных встреч и открытых диалоговых площадок во всех регионах страны. По его мнению, они должны сопровождаться широкой разъяснительной работой среди населения, помогая гражданам лучше понимать проводимые преобразования и активнее участвовать в общественно-политической жизни.
Практические аспекты повышения эффективности маслихатов рассмотрела заведующая кафедрой юриспруденции АРУ им. К. Жубанова доктор PhD Айнур Нурутдинова. Она выделила конституционное, институциональное и практическое направления развития представительной власти, сделав акцент на взаимодействии депутатов, государственных органов и гражданского общества. По ее словам, доверие населения к власти зависит от ответственности депутатов и реальных результатов их работы.
В ходе заседания обсуждались вопросы представительства региональных интересов в условиях однопалатного Курултая, подотчетности государственных органов, вовлечения молодежи в общественно-политические процессы. Эксперты также обменялись мнениями о совершенствовании местного управления, повышении открытости маслихатов и укреплении обратной связи между населением и властью.