Ученые, политологи, юрис­ты и представители общественных организаций обсудили перс­пективы развития местной представительной власти, влияние конституционных реформ на систему местного управления, новые задачи мас­лихатов и их роль в защите интересов населения и регио­нов. Экспертная встреча состоялась в областной научной универсальной библиотеке им. С. Баишева в Актобе.

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Открывая заседание, проректор Актюбинского регио­нального университета им. К. Жубанова доктор исторических наук Рахым Бекназаров отметил актуальность встречи, проходящей накануне внеочередных выборов депутатов маслихатов. Эта кампания, подчеркнул он, является одним из важных этапов политической модернизации.

– Впервые за последние 23 года выборы в местные представительные органы пройдут отдельно от парламентских в качестве самостоя­тельной политической кампании. Это позволит уделить больше внимания вопросам местного значения и расширить возможности жителей участвовать в принятии решений, касающихся развития своих регионов, – подчеркнул он.

Член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель областного Общественного совета Сагынгазы Курманалин остановился на вопросах общест­венного контроля, взаимодействия представительных органов с населением и реализации принципа «Слышащее государство». Отдельное внимание он уделил необходимости усиления взаимодействия общественных советов и депутатского корпуса, а также системного изучения обращений граждан.

Говоря о практической роли общественных и представительных институтов, спикер привел конкретные примеры решения проблем жителей региона. В частности, он рассказал о ситуации с жителями Актобе, которые столкнулись с трудностями при регистрации прав собственности на квартиры в проблемных жилых комплексах. Благодаря взаимодействию с областным акиматом и профильным министерством вопрос удалось урегулировать, и собственники жилья получили возможность оформить недвижимость.

Политолог, доктор исторических наук, профессор университета им. Х. Досмухамедова Сайпулла Сапанов в свою очередь рассмотрел этапы становления института маслихатов в Казахстане и их новые задачи в новых конс­титуционных реалиях. По мнению эксперта, маслихаты должны стать полноценными институтами, участвующими в формировании региональной политики, осуществлении бюджетного контроля и защите общественных интересов.

– Маслихаты должны активно участвовать в формировании региональной политики, осуществлении бюджетного контроля и защите общественных интересов. Будущим депутатам необходимы высокая ответственность, профессионализм и патриотизм. Важно, чтобы они учитывали особенности своих регионов и вносили реальный вклад в их социально-экономическое развитие, – отметил Сайпулла Сапанов.

Также профессор подчерк­нул необходимость проведения подобных экспертных встреч и открытых диалоговых площадок во всех регионах страны. По его мнению, они должны сопровождаться широкой разъяс­нительной работой среди населения, помогая гражданам лучше понимать проводимые преобразования и активнее участвовать в общест­венно-политической жизни.

Практические аспекты повышения эффективности маслихатов рассмотрела заведующая кафедрой юрис­пруденции АРУ им. К. Жубанова доктор PhD Айнур Нурутдинова. Она выделила конституционное, институциональное и практическое направления развития представительной власти, сделав акцент на взаимодействии депутатов, государственных органов и гражданского общества. По ее словам, доверие населения к власти зависит от ответственности депутатов и реальных результатов их работы.

В ходе заседания обсуждались вопросы представительства региональных интересов в условиях однопалатного Курултая, подот­четности государственных органов, вовлечения молодежи в общественно-политичес­кие процессы. Эксперты также обменялись мнениями о совершенствовании местного управления, повышении открытости мас­лихатов и укреплении обратной связи между населением и властью.