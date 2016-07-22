​В поисках бесценного инструмента

К диалогу готовы



Поднимая данный вопрос, организаторы попытались найти наиболее эффективные механизмы как для отслеживания шокирующих инцидентов, так и для их предупреждения. О том же, что проблема существует сама по себе, не отрицал никто. Хотя и о позитивных переменах в этой сфере сказано было немало.

Так, согласно докладу заместителя министра внутренних дел РК Рашида Жакупова, Казахстан принял и ратифицировал международные документы, направленные на соблюдение прав человека и противодействие пыткам, жестокому обращению с осужденными. В итоге сегодня в республике действует надлежащая правовая база, которая позволяет законодательно осуществлять контроль за деятельностью органов уголовного преследования. Наиболее показательной в этом аспекте можно назвать работу национального превентивного механизма (НПМ), действующего в Казахстане с 2013 года.

Деятельность участников НПМ координирует уполномоченный по правам человека, что, безусловно, способствует объективному рассмотрению дел, независимости экспертов, дающих рекомендательные заключения по итогам каждого посещения закрытых учреждений РК.

В 2015 году НПМ было организовано и проведено 528 посещений, 132 из них – в учреждения уголовно-исполнительной системы. Во время этих визитов было зарегистрировано 34 жалобы от осужденных в адрес омбудсмена. Всего же на имя уполномоченного в том году пришло 109 обращений.

Стоит отметить, что руководство МВД также реально оценивает обстановку, признавая факты насилия по отношению к осужденным в отдельных, особенно периферийных колониях. Но работа по этому направлению здесь идет полным ходом.

К слову, действительности соответствуют далеко не все жалобы от заключенных. Нередко таким образом наиболее предприимчивые осужденные пытаются избежать или смягчить для себя наказание.

– По тем же фактам, которые действительно имеют место в деятельности органов УИС со стороны руководства МВД, комитета, дается принципиальная оценка, а дела сразу, в соответствии с указанием Генерального прокурора, передаются в ведение органов прокуратуры, – сказал в ходе слушаний замминистра. – При необходимости мы оказываем помощь как прокуратуре, так и НПО. МВД в целом открыто для диалога, для обсуждения самых острых проблем.

В числе последних руководитель управления офиса уполномоченного по правам человека Ришат Рахимов в свою очередь назвал ненадлежащее медицинское обеспечение, плохие условия жизни, быта осужденных, жестокое и грубое обращение с ними. А ведь в период отбывания наказания, согласно Конституции РК, государство берет на себя обязанность соблюдения всех фундаментальных прав осужденного как гражданина страны, обеспечив ему достойные условия содержания.

Чтоб неповадно было

За последние 8 лет, после ратификации Казахстаном факультативного протокола Конвенции ООН против пыток в отношении сотрудников УИС, было возбуждено и расследовано 12 уголовных дел за пытки. 9 из них имели место до 2011 года. Такие цифры привел в рамках слушания первый заместитель председателя Комитета УИС Азамат Базылбеков. По его же словам, в указанный период за пытки к уголовной ответственности привлечены 23 сотрудника уголовно-исполнительной системы. Причем по каждому факту применения пыток, помимо уголовного преследования, также осуществлялось и служебное расследование в отношении руководителей территориальных органов и подразделений, допустивших их совершение подчиненными. Так, только за истекший период текущего года к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности, были привлечены 5 руководителей УИС и исправительных учреждений.

В чем их вина? Вопрошают порой обыватели. В том, что не стоит из виду упускать своих подопечных, – отвечают им правозащитники. У хорошего начальника такого беспредела «под носом» не произойдет. Да и другим неповадно будет – услышав такое о коллегах, наверняка сами выйдут «в поле», чтобы проконтролировать лишний раз своих подопечных.

В связи с этим эффективного результата в КУИС ожидают и от недавно введенной практики по публичному оглашению приговора суда по фактам пыток по месту работы виновных сотрудников с участием всего коллектива, а также других подразделений республики посредством видеоконференц-связи.

Так, 29 апреля 2016 года сотрудникам УИС был продемонстрирован видеоролик с оглашением приговора четырем бывшим работникам ДУИС Акмолинской области за совершение пыток в отношении осужденного, имевших место в 2015 году.

– В целом, в результате принимаемых мер, факты совершения правонарушений и преступлений, пыток в том числе, сократились за последние пять лет в 4 раза – со 160 до 42 случаев, – отчитался на встрече А. Базылбеков. – Ведется работа и по приведению в соответствие закрытых учреждений минимальным международным стандартным правилам.

Как выяснилось, 70% действующих учреждений построены в 50–60-х годах прошлого столетия, а некоторым из них уже больше 100 лет. При этом почти все они барачного типа, что лишь обостряет вопросы безопасности осужденных на территории колоний. В связи с этим параллельно с реконструкцией имеющихся учреждений в Казахстане активно идет строительство новых объектов камерного содержания. Так за последние 5 лет в эксплуатацию было сдано 3 таких учреждения в городах Кызылорде, Алматы и Уральске, завершается реконструкция покамерного учреждения и в Алматинской области.

Местными исполнительными органами также выделены земельные участки в Астане, Петро­павловске, Кызылорде, Караганде, Уральске, где планируется строительство новых учреждений, но уже в рамках государственно-частного партнерства. А еще в настоящий момент ведется разработка предложения по строительству современной колонии на 1 500 мест в Шымкенте.

Что касается существующих колоний, то для улучшения в них условий содержания в учреждениях принимаются меры по улучшению материально-технического, медицинского обеспечения, норм питания, увеличению квадратуры площади на осужденного.

При всем при этом закрытые учреждения УИС находятся еще и на постоянном контроле международных правовых институтов. Пенитенциарные учреждения республики посещаются представителями Комитета ООН, международных общественных организаций, консульств и дипломатических миссий.

– Налажено конструктивное взаимодействие с участниками национального превентивного механизма и общественными наблюдательными комиссиями, – подчеркнул А. Базылбеков. – В рамках своих посещений они дают рекомендательные заключения, которые мы отрабатываем на местах.

Вместе с неправительственным сектором работники УИС также принимают участие в организации и проведении мастер-классов среди осужденных по обучению их профессиям, культурно-массовых мероприятий, оказании им юридических услуг, лечении социально значимых инфекционных заболеваний, а также в проведении обучающих тренингов для сотрудников УИС. Всего с начала нынешнего года представители НПО провели более 250 мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

На сегодня в МВД проработан и утвержден также План мероприятий на 2016–2017 годы по соблюдению прав граждан в ходе осуществления досудебного производства по уголовным делам, предотвращению пыток, а также любых недозволенных методов обращения в местах лишения свободы. В рамках этой программы в обязательном порядке предусмотрено изучение личным составом новых минимальных правил обращения с заключенными – правил Нельсона Манделы.

В контексте реформ

За свою деятельность против апартеида Нельсон Мандела 27 лет просидел в тюрьме. Но даже это не помешало ему потом стать первым в истории ЮАР чернокожим президентом. Отстаивая права граждан, он, зная, что значит быть осужденным, не забывал и о правах, а точнее, фактическом их отсутствии у заключенных.

– Являясь организацией, призванной обеспечивать выполнение правил Нельсона Манделы, Международная тюремная реформа в Центральной Азии PRI ответственна за оказание технической помощи и консультативных услуг государствам-членам в области реформирования пенитенциарной системы, – подметил во время слушаний региональный директор организации Азамат Шамбилов. – Во всем мире заключенные сталкиваются с рис­ком для здоровья, насилием, высоким уровнем рецидивизма. И Казахстан, хотя надо признать положительную динамику показателей, пока все же не является исключением из правил.

На наличие позитивных перемен в этой сфере указал также и заместитель главы офиса программ ОБСЕ в Астане Мирко Гюнтер. По его мнению, определяющим фактором стало создание в Казахстане «такого бесценного инструмента, как национальный превентивный механизм», благодаря которому выявляются недостатки по условиям содержания осужденных.

Офис программ ОБСЕ в Астане также помогает в организации встреч и конференций с участием международных экспертов, представителей государственных органов, участников НПМ, работников закрытых учреждений республики. Это способствует налаживанию связей и диалога между ними.

Аналогичную задачу поставили перед собой и организаторы первых общественных слушаний в МВД по противодействию пыткам в уголовно-исполнительной системе органов внутренних дел.

– До последнего времени мы занимались исключительно проведением мониторингов, экспертиз и анализа ситуации в этой сфере, – добавил председатель Общественного совета по вопросам деятельности ОВД Марат Когамов. – Публичное же обсуждение проблемы с участием всех заинтересованных граждан страны проводим сейчас впервые.

По его словам, в этой сфере ситуация меняется в лучшую сторону. Однако недоработок пока еще предостаточно. Так, из 350 уголовных дел, которые были заре­гистрированы в органах внутренних дел РК за первое полугодие этого года, только 4 «дошли» до суда. А с остальными что? Будем надеяться, что ответ на этот и другие вопросы мы и получим в ходе подобных встреч.