​В поисках бизнес-идеи

В предпринимательском начале обязательно должны быть интеллектуальная составляющая и социальная ответственность. Об этом шла речь на мастер-классе «Что такое инновации и как найти хорошую бизнес-идею» известного международного бизнес-эксперта, директора Центра стратегических межкультурных коммуникаций из Германии Константина Шамбера. Встреча прошла в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби и собрала более ста участников, включая предпринимателей из Казах­стана и России, преподавателей и студентов.

Шамбер поделился опытом поиска бизнес-идей и рассказал, какими при этом техниками креа­тивности можно пользоваться. «Предприниматель или наемный сотрудник должны разработать более усовершенствованный продукт или сервис, чем существовавшие до него», – уверен он. Идеи, конечно же, должны приносить пользу и клиентам, и обществу. А еще, как подчеркнул Шамбер, необходимо поощрять желание к совершенствованию и не наказывать в случае провала предложенной идеи.

В заключение эксперт ответил на многочисленные вопросы и дал советы по реализации стартапов и бизнес-идей.