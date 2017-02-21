В поисках чистой энергии Статьи 1022 Айгуль Биданова, Курчатов

Казахстанский термоядерный материаловедческий реактор «Токамак КТМ» будет запущен дистанционно на ЭКСПО-2017, что, без преувеличения, приблизит все человечество к цели в поисках альтернативного источника энергии.



– Управляемый термоядерный синтез станет решением многих общемировых проблем, – говорит Эрлан Батырбеков, генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр РК», в котором реализуется бюджетный инвес­тиционный проект «Стендовый комплекс казахстанского материа­ловедческого реактора «Токамак КТМ». – Уникальные возможности сложной термоядерной установки позволяют проводить исследования необходимых материалов быстро, эффективно и точно. Ожидается, что летом 2017 года Глава государства дистанционно запустит реактор, который находится в Курчатове.



Проект не только позволит продемонстрировать научные возможности Республики Казахстан на предстоящей международной выставке, но и станет весомым вкладом в решение энергетичес­ких проблем человечества. Ведь согласно статистике, в настоящее время около 85% энергии в мире производится при использовании органического топлива – угля, неф­ти и природного газа. При этом, по прогнозам мировой научной общественности, углеводородных источников энергии, а также сырья для атомных электростанций с учетом текущих темпов его потреб­ления осталось приблизительно на 200 лет.



– Токамаки являются одними из самых сложных электрофизичес­ких установок в мире и предназначаются для исследований в облас­ти управляемого термоядерного синтеза, – говорит руководитель проекта Денис Зарва. – На сегодняшний день они признаны наиболее перс­пективным прототипом будущего термоядерного реактора, то есть именно на основе установки типа токамак планируется построить будущий термоядерный реактор. Освоив реакцию управляемого термоядерного синтеза, челове­чество получит практичес­ки неиссякаемый, экологически чистый источник энергии, что полностью соответствует девизу предстоящей выставки в Астане – «Энергия будущего». Даже в случае возникновения самой тяжелой аварии экологическая обстановка за пределами площадки термоядерного реактора практически не изменится. В процессе работы термоядерного реактора не образуется долгоживущих радиоактивных веществ.



Серьезная задача Казахстана сегодня заключается в исследовании материалов, которые могут быть использованы в таком термоядерном реакторе будущего. В 2010 году курчатовцы успешно провели пробный запуск установки КТМ с реализацией плазменного разряда. Однако не все складывалось с проектом гладко, в первую очередь из-за проблем с финансированием.



– Проект реализуется с 2003 года, но в 2010 году в силу различных причин финансирование было приостановлено, – рассказал Денис Зарва. – Возобновилось в 2016 году после заседания республиканской бюджетной комиссии, на которой завершение проекта было одобрено. Кроме того, усложняет его реализацию уникальность используе­мых технологий и оборудования, которое практически все проектируется и изготавливается впервые, то есть является опытно-экспериментальным.



Уникальный проект, реализуемый в рамках совместной российско-казахстанской Программы научных исследований в области мирного использования атомной энергии, вызвал огромный интерес у стран Евросоюза, Японии, США. С ними заключаются соглашения о проведении совместных исследований физических процессов, испытаний и разработок новых материалов и технологий термоядерной энергетики. Планируется создание Клуба пользователей КТМ, основные положения которого уже разработаны и разосланы в заинтересованные организации, и в дальнейшем – соз­дание международной лаборатории на базе комплекса КТМ.



Как рассказали в НЯЦ, создавая «Токамак КТМ», Казахстан вносит свою лепту в проект по созданию международного термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), который реализуется в настоящее время усилиями многих стран мира. Это один из самых дорогих и технологически сложных проектов, когда-либо реализуемых человечеством. Планируется, что первый опытно-демонстрационный реактор, работающий на основе управляемого термоядерного синтеза и способный вырабатывать энергию, будет запущен в 2025 году во французском Кадараше.



