В поисках чистой энергии

Казахстанский термоядерный материаловедческий реактор «Токамак КТМ» будет запущен дистанционно на ЭКСПО-2017, что, без преувеличения, приблизит все человечество к цели в поисках альтернативного источника энергии.
– Управляемый термоядерный синтез станет решением многих общемировых проблем, – говорит Эрлан Батырбеков, генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр РК», в котором реализуется бюджетный инвестиционный проект «Стендовый комплекс казахстанского материаловедческого реактора «Токамак КТМ». – Уникальные возможности сложной термоядерной установки позволяют проводить исследования необходимых материалов быстро, эффективно и точно. Ожидается, что летом 2017 года Глава государства дистанционно запустит реактор, который находится в Курчатове.
Проект не только позволит продемонстрировать научные возможности Республики Казахстан на предстоящей международной выставке, но и станет весомым вкладом в решение энергетических проблем человечества. Ведь согласно статистике, в настоящее время около 85% энергии в мире производится при использовании органического топлива – угля, нефти и природного газа. При этом, по прогнозам мировой научной общественности, углеводородных источников энергии, а также сырья для атомных электростанций с учетом текущих темпов его потребления осталось приблизительно на 200 лет.
– Токамаки являются одними из самых сложных электрофизических установок в мире и предназначаются для исследований в области управляемого термоядерного синтеза, – говорит руководитель проекта Денис Зарва. – На сегодняшний день они признаны наиболее перспективным прототипом будущего термоядерного реактора, то есть именно на основе установки типа токамак планируется построить будущий термоядерный реактор. Освоив реакцию управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неиссякаемый, экологически чистый источник энергии, что полностью соответствует девизу предстоящей выставки в Астане – «Энергия будущего». Даже в случае возникновения самой тяжелой аварии экологическая обстановка за пределами площадки термоядерного реактора практически не изменится. В процессе работы термоядерного реактора не образуется долгоживущих радиоактивных веществ.
Серьезная задача Казахстана сегодня заключается в исследовании материалов, которые могут быть использованы в таком термоядерном реакторе будущего. В 2010 году курчатовцы успешно провели пробный запуск установки КТМ с реализацией плазменного разряда. Однако не все складывалось с проектом гладко, в первую очередь из-за проблем с финансированием.
– Проект реализуется с 2003 года, но в 2010 году в силу различных причин финансирование было приостановлено, – рассказал Денис Зарва. – Возобновилось в 2016 году после заседания республиканской бюджетной комиссии, на которой завершение проекта было одобрено. Кроме того, усложняет его реализацию уникальность используемых технологий и оборудования, которое практически все проектируется и изготавливается впервые, то есть является опытно-экспериментальным.
Уникальный проект, реализуемый в рамках совместной российско-казахстанской Программы научных исследований в области мирного использования атомной энергии, вызвал огромный интерес у стран Евросоюза, Японии, США. С ними заключаются соглашения о проведении совместных исследований физических процессов, испытаний и разработок новых материалов и технологий термоядерной энергетики. Планируется создание Клуба пользователей КТМ, основные положения которого уже разработаны и разосланы в заинтересованные организации, и в дальнейшем – создание международной лаборатории на базе комплекса КТМ.
Как рассказали в НЯЦ, создавая «Токамак КТМ», Казахстан вносит свою лепту в проект по созданию международного термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), который реализуется в настоящее время усилиями многих стран мира. Это один из самых дорогих и технологически сложных проектов, когда-либо реализуемых человечеством. Планируется, что первый опытно-демонстрационный реактор, работающий на основе управляемого термоядерного синтеза и способный вырабатывать энергию, будет запущен в 2025 году во французском Кадараше.