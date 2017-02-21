В поисках чистой энергии

Статьи
1022
Айгуль Биданова, Курчатов
Казахстанский термоядерный материаловедческий реактор «Токамак КТМ» будет запущен дистанционно на ЭКСПО-2017, что, без преувеличения, приблизит все человечество к цели в поисках альтернативного источника энергии.

– Управляемый термоядерный синтез станет решением многих общемировых проблем, – говорит Эрлан Батырбеков, генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр РК», в котором реализуется бюджетный инвес­тиционный проект «Стендовый комплекс казахстанского материа­ловедческого реактора «Токамак КТМ». – Уникальные возможности сложной термоядерной установки позволяют проводить исследования необходимых материалов быстро, эффективно и точно. Ожидается, что летом 2017 года Глава государства дистанционно запустит реактор, который находится в Курчатове.

Проект не только позволит продемонстрировать научные возможности Республики Казахстан на предстоящей международной выставке, но и станет весомым вкладом в решение энергетичес­ких проблем человечества. Ведь согласно статистике, в настоящее время около 85% энергии в мире производится при использовании органического топлива – угля, неф­ти и природного газа. При этом, по прогнозам мировой научной общественности, углеводородных источников энергии, а также сырья для атомных электростанций с учетом текущих темпов его потреб­ления осталось приблизительно на 200 лет.

– Токамаки являются одними из самых сложных электрофизичес­ких установок в мире и предназначаются для исследований в облас­ти управляемого термоядерного синтеза, – говорит руководитель проекта Денис Зарва. – На сегодняшний день они признаны наиболее перс­пективным прототипом будущего термоядерного реактора, то есть именно на основе установки типа токамак планируется построить будущий термоядерный реактор. Освоив реакцию управляемого термоядерного синтеза, челове­чество получит практичес­ки неиссякаемый, экологически чистый источник энергии, что полностью соответствует девизу предстоящей выставки в Астане – «Энергия будущего». Даже в случае возникновения самой тяжелой аварии экологическая обстановка за пределами площадки термоядерного реактора практически не изменится. В процессе работы термоядерного реактора не образуется долгоживущих радиоактивных веществ.

Серьезная задача Казахстана сегодня заключается в исследовании материалов, которые могут быть использованы в таком термоядерном реакторе будущего. В 2010 году курчатовцы успешно провели пробный запуск установки КТМ с реализацией плазменного разряда. Однако не все складывалось с проектом гладко, в первую очередь из-за проблем с финансированием.

– Проект реализуется с 2003 года, но в 2010 году в силу различных причин финансирование было приостановлено, – рассказал Денис Зарва. – Возобновилось в 2016 году после заседания республиканской бюджетной комиссии, на которой завершение проекта было одобрено. Кроме того, усложняет его реализацию уникальность используе­мых технологий и оборудования, которое практически все проектируется и изготавливается впервые, то есть является опытно-экспериментальным.

Уникальный проект, реализуемый в рамках совместной российско-казахстанской Программы научных исследований в области мирного использования атомной энергии, вызвал огромный интерес у стран Евросоюза, Японии, США. С ними заключаются соглашения о проведении совместных исследований физических процессов, испытаний и разработок новых материалов и технологий термоядерной энергетики. Планируется создание Клуба пользователей КТМ, основные положения которого уже разработаны и разосланы в заинтересованные организации, и в дальнейшем – соз­дание международной лаборатории на базе комплекса КТМ.

Как рассказали в НЯЦ, создавая «Токамак КТМ», Казахстан вносит свою лепту в проект по созданию международного термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), который реализуется в настоящее время усилиями многих стран мира. Это один из самых дорогих и технологически сложных проектов, когда-либо реализуемых человечеством. Планируется, что первый опытно-демонстрационный реактор, работающий на основе управляемого термоядерного синтеза и способный вырабатывать энергию, будет запущен в 2025 году во французском Кадараше.

Популярное

Все
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
Молоко кобылье – здоровье человеческое
Дорожный парадокс в Северном Казахстане: строить новые пути, разрушая старые…
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
За ненадлежащее состояние мусорных полигонов ответственность понесут акимы
Откуда берутся стихийные свалки?
«Ауыл аманаты» – рука помощи сельчанам
Вклад в чистоту родного города
Мажилис заслушал отчет Правительства о том, как оно реагирует на запросы народных избранников. В своем вердикте о «чувствительности» Кабмина депутаты были единодушны: имеют место отписки и формальный подход
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Заседание правления Делового Совета ШОС пройдет в Астане
Турнир памяти Турганбека Алтынбекова состоялся в Кызылорде
Евро - 2024: Грузия всухую обыграла сборную Португалии во главе с Роналду
Сенат освободил подавшего в отставку судью Верховного суда РК
Чистить, объяснять, воспитывать, не сдаваться
Госслужащих обучат этическим нормам
История в зеркале современности
«Пачупки» забрал все главные награды театрального фестиваля
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Секреты сакского форпоста
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
Жил-был Тимофей Петрович
Столичный приют «Я живой» не только спасает животных, но и помогает людям стать добрее
Маэстро-ювелир Карл Фаберже часто использовал для своих изделий драгоценные и полудрагоценные камни Рудного Алтая
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Как выявляют проблемных алиментщиков в Казахстане
Стратегию энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года одобрили в Астане
Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту изменят в РК
Обучающий ресурс Oqimyn-til создала группа молодых ученых ВКУ им. С. Аманжолова
Казахстан сменил позицию в новом рейтинге ФИФА
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Мужчина с психическим расстройством усыновил детей и издевался над ними
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

Большая поддержка пострадавшим от паводка: семья из Костана…
Исторические традиции и современные тренды
Как стать привлекательнее для туристов
История в зеркале современности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]