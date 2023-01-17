В поисках гармонии

В этом мы убедились, побывав в мастерской начинающего ремес­ленника Жандоса Рамазана. Она довольна аскетична, в ней царит идеальный порядок. В углу стоит рабочий стол, в центре – станок для вальцевания серебра – это самое дорогое оборудование в мастерской. Пропуская заготовку через совмещенные катки, мастер получает тонкую и гладкую плас­тину серебра. Здесь же видим емкости для плавки серебра, горелку, различные бормашины, пинцеты разнообразных видов и размеров.

Стены украшены фотографиями собственных работ. По словам Жандоса, любое изделие рождается в голове, потом надо быстро нарисовать его в 3D-формате, а затем выверить все пропорции и окончательную форму. Только пос­ле этого начинается кропотливая работа с металлом, требую­щая невероятной усидчивости, ловкости, творческого подхода и математического расчета.

Именно страсть к творчеству, созиданию привела Жандоса в увлекательный мир ювелирного искусства. Еще недавно он был обыкновенным сельским мальчишкой, гонявшим мяч со сверст­никами. Но с самого детства его тянуло к рисованию, которое больше всего увлекало его, а в старших классах средней школы он стал участвовать в различных творчес­ких конкурсах.

Родители видели в нем будущего летчика или хирурга, однако он все же выбрал факультет ювелирного мастерства в колледже декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева. Получив основу профессиональных знаний, Жандос решает продолжить обучение в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенева по специальности «мастер по дереву».

Рассуждая о выборе профессии, Жандос полагает, что тяга к творчеству передалась ему от дедушек по отцовской и материнской линии, которые умели работать с металлом и деревом, и у них спорилось любое дело.

– Рисуя будущее изделие на бумаге, надо учитывать композицию, чтобы она была гармоничной и сохраняла все пропорции. Так как я в детстве не посещал художественную школу, в колледже мне всегда трудно давался предмет «композиция», – рассказывает он. – Изучая работы признанных мастеров, сразу представляю их в 3D-формате, и тогда появляются собственные идеи. Ювелиры, как математики, все просчитывают в уме, и счет идет на миллиметры, надо учитывать размеры камней, крепления. Во всем должна быть гармония, которая достигается за счет идеальной симметрии. Конечно, эта работа требует терпения и усидчивости, но она так увлекает, что не замечаешь, как пролетает время.

Жандос отмечает, что в прошлом изделия казахских мастеров были довольно крупные и громоздкие. Сегодня украшения можно изготавливать в более легкой и изящной форме, чтобы носить в повседневной жизни. Мастер вникает в технологию изготовления, чтобы ясно понимать, каким образом выполнить тот или иной элемент. По словам Жандоса, сегодня цифровые технологии позволяют изучать работы мастеров, вдохновляться ими, анализировать методы и способы изготовления изделия.

По словам руководителя центра «Қазақ Өнер» Айгуль Жансериковой, обычно начинающие мас­тера копируют стиль своих учителей, и только спус­тя годы у них формируется собственная линия. В отличие от них у Жандоса уже сформировался свой узнаваемый почерк зергера.

– К нашим традиционным мотивам он всегда добавляет модерн, со вкусом использует натуральные и прозрачные камни, применяет современную технику исполнения. Старается придать своеобразные формы и колорит традиционным народным изделиям, – говорит специалист.

Источником вдохновения для начинающего мас­тера является богатое наследие наших предков.

– Изучая коллекцию золотых изделий саков, до сих пор не могу понять, как работали древние мас­тера. Сейчас много подручных инструментов и приспособлений, с помощью которых можно реализовать любые фантазии, а тогда ведь всего этого не было. Даже повторить сегодня многие работы наших предков будет довольно сложно, – считает ювелир.

Жизнь в динамичном мегаполисе отнимает много сил, поэтому он старается чаще бывать на природе, любит ходить в горы, искать уединение и вдохновение в тишине.

Жандос Рамазан полагает, что ювелирное мас­терство – это дорога длиною в жизнь, которая требует постоянного обучения и совершенствования. Его ближайшая цель – повышение квалификации в Санкт-Петербургской школе ювелирного мастерства. Новые знания помогут идти в ногу со временем, следовать тенденциям и понимать, что происходит на современном рынке ювелирного искусства.