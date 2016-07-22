​В поисках истины

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Назира Аманкулова, председатель Каргалинского районного суда Актюбинской области

Медиация – это метод разрешения споров с привлечением посредника (медиатора), который помогает сторонам конфликта наладить процесс коммуникации и проанализировать конфликтную ситуацию таким образом, чтобы они сами смогли выбрать тот вариант решения, который удовлетворил бы интересы и потребности всех участников конфликта. В итоге главным отличием медиации от формального судебного или арбитражного процесса является тот факт, что стороны достигают соглашения сами. По сути, они занимают доминирующее положение в этом процессе. Ведь основное внимание здесь уделяется не фактам, а реальным интересам каждого из участников спора.

В ходе подобных разбирательств, а это немаловажно, применимы также гибкость и неформальность. В результате принятые решения приемлемы для обеих сторон конфликта. При этом разрешение спора путем медиации не занимает много времени и может существенно сэкономить затраты сторон. Это становится возможным благодаря сокращению времени на рассмотрение спора, экономии судебных расходов и рабочего времени сотрудников компании, вовлеченных в рассмотрение дела и вынужденных отвлекаться от своих прямых обязанностей.

Нельзя также забывать и о том, что судебное разбирательство – это открытый публике и прессе процесс. А вот процедура медиации предполагает конфиденциальность, что помогает разрешить спор приватно и с достоинством. В процессе медиации не существует победителя и побежденного. Ее цель – найти решение, которое удовлетворит обе стороны. Только при таком условии медиация будет считаться успешной. Чем откровеннее будут обе стороны в выражении своих интересов, тем больше шансов, что они смогут выработать творческое решение, которое удовлетворит их настоящие интересы как в прошлой ситуации, так и в будущем. В суде же вряд ли будет применяться подобный подход к принятию решения. Стоит также учесть, что стороны, которые самостоятельно достигли согласия и выработали решение вместе, основываясь на собственных интересах, больше мотивированы исполнять достигнутые соглашения по сравнению с решениями, принятыми за них третьей стороной (в суде).

Договор, заключенный в результате медиации, предполагает баланс интересов и потребностей сторон, при котором они самостоятельно готовы взять на себя определенные взаимные обязательства. Такой договор помогает сохранить существующие деловые отношения между сторонами и укрепить доверие между ними в будущем в отличие от судебной или арбитражной процедуры, в которой одна из сторон проигрывает. Вообще, медиацию часто сравнивают с процессом «исцеления», поскольку она дает возможность сторонам откровенно и непосредственно говорить о том, что их беспокоит, и согласовывать их дальнейшее взаимодействие.

Традиционное же судебное разбирательство – это соперническая процедура, которая может быть очень агрессивной, если стороны вражески настроены друг к другу. Основное внимание здесь уделяется фактам, тогда как реальные интересы сторон не принимаются во внимание. Стороны общаются друг с другом опо­средованно – через юристов и судью.

Медиация же позволяет снизить эмоциональное напряжение между сторонами, которое возникает вследствие конфликта. Это помогает участникам «раскрыться» и найти наилучший вариант разрешения спора. Кроме того, с помощью медиации можно одновременно и при участии нескольких сторон обсудить и согласовать позиции широкого круга взаимосвязанных вопросов, а не только узкого предмета спора.

Полагаем, что знание о преимуществах данного способа урегулирования спорных, конфликтных ситуаций позволит не только сэкономить время, получить заветное разрешение спорной ситуации, но и сохранить отношения между участниками конфликта.

К слову, в Каргалинском суде большинство гражданских дел заканчивается с применением процедуры медиации с участием профессионального медиатора. Достижение соглашений об урегулировании конфликта путем заглаживания причиненного потерпевшему вреда и примирении лица, совершившего уголовное правонарушение с потерпевшим, помимо прочего, позволяет также осуществлять возврат понесенных стороной судебных расходов в виде госпошлин в соответствии со ст. 548 Налогового кодекса РК.

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