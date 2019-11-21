​ В поисках истины

Сегодня имя поэта носит Павлодарский государственный университет, и не только потому, что область считается родиной Торайгырова. Всю свою короткую жизнь, а Султанмахмут умер от туберкулеза в возрасте 26 лет, он был устремлен к просвещению, мечтал, чтобы родному народу стали доступны повсеместное образование, шедевры мирового искусства, чтобы любой ребенок из казахского аула узнавал этот мир, погружаясь в точные и гуманитарные науки… И потому был не только поэтом, публицистом, но и педагогом.

«Изо всех проблем есть одна – заботы народа, внедрение культуры в него, освоение опыта цивилизованных наций. Пора положить конец униженному смирению, иначе ожидает казахов самое худшее», – писал Торайгыров на заре ХХ века.

…Один из немногих родственников литератора сегодня живет в Павлодаре и работает в ПГУ заведующим кафедрой истории Казахстана. Ержан Торайгыров неплохо знает историю рода, а потому прекрасно понимает, откуда у Султанмахмута появились литературный талант и стремление к социальной справедливости.

– Султанмахмут Торайгыров – потомок Едыге-бия, почитаемого человека и оратора Среднего жуза, который входил в состав авторитетного совета биев при хане Тау­ке и участвовал в составлении степного свода законов «Жеті жарғы», – рассказывает Ержан Муратович. – Из всех его детей с исторической точки зрения обычно выделяют двоих. Оба они тоже стали биями – Шон и Торайгыр.

Шон-бий известен еще и тем, что был первым волостным султаном Баянаульского округа несултанского происхождения и объединил 4 рода Баянаула.

Братья сильно отличались друг от друга по мировоззрению. Шон был склонен к российской ориентации, старался выступать проводником царской политики. Торайгыр же считал, что это не совсем правильно, и они много спорили по этому поводу.

Важно учесть, что Торайгыр был не только бием, но и батыром, акыном. Многие его произведения посвящены вопросам обеспечения целостности казахской земли и мира в степи. Однако в народе он больше запомнился именно как бий. Даже всемогущий Шон-бий, когда затруднялся в разрешении споров, направлял жалобщиков к Торайгыру.

Перелистывая шежире, историк рассказывает, что потомков Шона сегодня довольно много, а вот о Торайгыре такого не скажешь, хотя детей у него тоже было немало.

– Большинство потомков Шона до сегодня выбирали для себя юридическое дело, а по линии Торайгыр-бия передалось стремление к творчеству и просветительству, в нашей ветке много педагогов, – подчеркивает Ержан Муратович. – Поэт – потомок первого сына бия – Абета, который, как и его отец, был искусным оратором. Кстати, именно Абет выполнил предсмерт­ную волю отца, перезахоронив Торайгыра спустя 5 лет после смерти в Туркестане.

К сожалению, данных о роде Торайгырова не так много, как хотелось бы, да и некоторые факты стали известны общественности уже спустя десятилетия после его смерти. А вот оценка творчества Султанмахмута Торайгырова, его влияния на казахскую литературу всегда была однозначной.

Он – единственный представитель творческой казахской интеллигенции начала ХХ века, писавший не только стихи, но и романы, поэмы, заметки в газеты и журналы. Специалисты всегда признавали, что с именем Торайгырова связан не только расцвет социально-философской поэзии, поэзии гражданского мужества, но и жанровое обогащение литературы, и именно его называют первым автором романа на казахском языке. Но, возможно, творчес­кое имя не ушло в забвение как раз потому, что тайной оставались некоторые факты его биографии.

– В детстве я не знал о Султанмахмуте практически ничего, не было даже представления о родственных связях, поскольку шежире восстанавливалось позже, – продолжает Ержан Муратович. – Фамилия за нами сохранилась благодаря моему прадеду Кожахмету, который записал ее своему сыну Шаймардену. С творчеством Султанмахмута я познакомился в школьные годы на уроке литературы. В учебнике на полстраницы была помещена скудная биография: на берегу озера Торайгыр родился в семье бедняка-кочевника в 1893 году. Теперь же нам известно, что родился он вообще не там, а в Кокшетавском уезде, но вскоре семья переехала в Баянаульский край. И его отец Шокпыт не был бедняком, а считался авторитетным человеком, был известен как охотник на волков.

Действительно, конец XIX века – сложный период для кочевников, по всей степи было много аулов, разоренных падежом скота из-за насильственного перевода на оседлость. Да почти все аулы тогда были бедными, и аул, где жила семья Торайгырова, тоже, но тем не менее он назывался

аулом Шокпыта.

– Думаю, что все это осталось вне официальной советской био­графии поэта не случайно: люди, которые уже после смерти Султанмахмута занимались изучением его судьбы, просто скрывали многие факты, чтобы его творчество оставалось нам доступным, чтобы бийское прошлое, которое откровенно не вписывалось в советскую идеологию, не наложило тень на светлый образ поэта-просветителя, – делится своим мнением историк. – А кого-то, может, ввело в заблуждение и имя отца поэта – Шокпыт, что в переводе означает «лохмотья». На самом деле это прозвище. Дело в том, что Бокета (деда Султанмахмута и, кстати, тоже хорошего оратора) по традиции женили в 17 лет на девушке Монтай. Их первые два ребенка умерли сразу после рождения. Это обстоятельство пугало молодых, и потому, когда родился третий сын, по народному обычаю его отдали первой попавшейся женщине.

Та завернула ребенка в старую тряпку и унесла к себе. Затем ребенка «выкупили», а все это сделали для того, чтобы запутать темные силы, мешавшие семье. И хотя мальчику дали имя Аубакир, всю жизнь его называли Шокпытом. И в семье все были уверены, что Шокпыт выжил только благодаря ритуалу. Но это обстоятельство никак не помешало Султанмахмуту, сыну Шокпыта, стать ярым противником религии и всех суеверий.

…Безусловно, судьба поэта не была простой, и достатком он избалован не был. Родная мать умерла через 2 года после его рож­дения, мальчика воспитывала вторая жена отца, потом – бабушка. Грамоте Султанмахмута сначала пытался учить отец. Конечно, посещал он и аульные медресе. Первый пример для будущего литератора – сельский мулла Мукан, который переводил арабские, персидские фольклорные произведения и сам сочинял стихи. Подражая учителю, Султанмахмут стал упражняться в написании стихов.

Вскоре в Баянаульский край приехал из Троицка учитель Нургалы, который знал русский язык, основы наук, и знакомство с ним стало еще одним стимулом к развитию для неравнодушного подростка.

В конце 1912 года Султанмахмут и сам отправился в Троицк, чтобы продолжить погружение в учебу. Он решил овладеть русским языком и читать по-русски, изучить такие науки, как история и география. В Троицке он поступает в духовную школу, изучает произведения Абая, знакомится с произведениями Пушкина, Лермонтова, Крылова в переводах великого просветителя. Несколько позже начинает читать произведения русских писателей и поэтов уже в оригинале.

– Вообще, вся его жизнь – это попытка привлечь казахский народ к светскому образованию, привлечь к просветительству, к мировой культуре, поэтому от религиозного образования он был, мягко говоря, не в восторге. Даже русский язык учил именно для того, чтобы получить доступ к информации – к наукам, к истории. И сам потом не раз работал в школах – в Баянауле, на Алтае, чтобы передать свои знания казахским детям, – подчеркивает Ержан Торайгыров.

После первого года жизни в Троицке Султанмахмут заболел туберкулезом – здоровье оказалось подорвано непростым бытом, плохим питанием. Он вынужден был вернуться в родной аул, в это время он как раз и работал учителем. Но и сам мечтал об учебе, поэтому вновь отправляется в Троицк, где начинается новый этап его творческой биографии.

Он становится одним из ведущих сотрудников известного прогрессивного журнала «Айқап». На страницах этого издания Султанмахмут впервые выступил как поэт, публицист и очеркист. В своих критических статьях поэт-демократ призывал молодежь быть в русле прогрессивных и демократических преобразований новой эпохи. В творчестве поэта этих лет значительное место занимают произведения, в которых он выступает как пропагандист культуры и искусства, рассуждает о необходимости светского и повсе­местного образования.

В 1914 году Султанмахмут соз­дает одно из самых значительных произведений всей казахской литературы дореволюционного перио­да – роман «Камар сұлу». Между прочим в нем прослеживаются и автобиографические момен­ты. У самого Султанмахмута, когда он работал учителем в ауле, была невеста, отец которой не одобрил выбор дочери и выдал ее замуж за другого. И этому патриархальному укладу, который поэт воспринимал как тугой тормоз для всего народа, не было места в будущем, в мечтах молодого Торайгырова. За эмансипацию женщин он выступал постоянно, впрочем, как и за социальную справедливость. Эти темы он продолжил и в новом романе в стихах «Кто виноват?».

Стоит добавить, что Торайгыров ощущал недостаток знаний, приезжал в Семипалатинск, чтобы поступить в русскую школу, но ему это не удалось, и уже работая учителем в аулах на Алтае и Тарбагатае, продолжал самостоятельно изучать русский язык.

В конце 1916 года Султанмахмут поступает на курсы в Томск. Его известные слова, где он сам определил собственное мировоззрение, относятся как раз к этому периоду: «Вступив на стезю поиска истины, не отступлю, перенесу все испытания, превозмогу усталость, пройду через заблуждения. Но останусь верен задуманному».

После Февральской революции 1917 года, стремясь быть поближе к родному народу, он вновь оказывается в Семипалатинске. С оптимизмом и открытым сердцем встречает перемены, как и все интеллигенты казахского общества того времени, – приближаются возможности, о которых он так долго мечтал и о которых писал в своих произведениях.

Торайгыров поддерживал и алаш­ординцев, печатался в их газете «Сары Арка», открыто восхищался их лидерами в своих стихах. Между прочим, гимн для Алаш Орды написал именно Торайгыров.

Но слабое здоровье не позволяет молодому поэту быть активным настолько, насколько требуют душа и разум. Он некоторое время живет в родном ауле, но уже в декабре 1919 года, когда советская власть устанавливается и в Павлодаре, приезжает сюда, чтобы агитировать за те идеалы, за те перспективы, которые должны создать новую жизнь для всего казахского народа, дать образование, просвещение, равноправие.

Болезнь вновь напоминает о себе все сильнее и сильнее, Султанмахмут оставляет агитационную работу и приступает к своему последнему произведению – поэме «Айтыс», которую он так и не успел завершить…

– Он не прожил и 27 лет, но успел оставить потомкам богатое литературное наследие. Его творчество многожанрово, богато по тематике, глубоко содержательно. Произведения, созданные на рубеже веков, актуальны и сегодня, – говорит Ержан Муратович. – Конечно, жаль, что не сохранился архив писателя – он слишком рано умер, возможно, часть материалов была уничтожена в советское время, ведь он все-таки был алаш-ординцем. Мой дед Шаймарден Торайгыров занимался изучением истории семьи и жизни поэта, собрал немало материалов, в том числе записал воспоминания о детстве Султанмахмута, то, что он слышал от своего отца – дяди поэта. Писал воспоминания, кстати, на арабском языке. Но судьба материалов неизвестна после передачи их в Алматы научному сообществу. Ни одной оригинальной рукописи Торайгырова не сохра­нилось. Нам известно то, что было опубликовано, что-то соб­рал и записал Мухтар Ауэзов. Но у казахстанцев есть возможность сохранить не только факты, но и память о великом поэте.

Университет старается также принимать в этом участие, поэтому и появился проект «Сиқырлы Торайғыр».

…Вся жизнь поэта связана с прекрасными местами Баян­аула и родным аулом Торайгыр. Само озеро, на берегу которого рос поэт, названо в честь знаменитого бия Торайгыра. Это имя, которое позднее превратилось в фамилию, означает «гнедой жеребец». В 1957 году аул стал центром совхоза, а в

1965-м совхозу было присвоено уже имя Султанмахмута Торайгырова.

Проект «Сиқырлы Торайғыр» направлен в первую очередь на поддержку этого села. Здесь устанавливают информационные билборды, проводится работа по благоустройству, вуз поддерживает сельскую школу. А еще здесь появятся музей и кинотеатр под открытым небом, где будут транслироваться фильмы из золотой коллекции казахского кинематографа.

Одним из значимых направлений проекта можно назвать работу языковедов вуза, которые готовят переводы произведений Торайгырова на русский и английский языки, в том числе романа «Камар сұлу». Новое издание должно увидеть свет уже весной будущего года. Все это поможет не только сохранить память о талантливом земляке, но и сделать его творчест­во доступным широкому кругу читателей.