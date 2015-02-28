В поисках компромисса

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Алевтина ДОНСКИХ, Алматы
Очередное обсуждение вопроса защиты прав интеллектуальной собственности прошло в Алматы под председательством министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Сулейменова. В совещании приняли участие представители заинтересованных министерств, Национальной палаты предпринимателей Казахстана, уполномоченных органов и бизнес-сообществ государств – членов Евразийского экономического союза.

Актуальность проблемы обу­словлена тем, что в суверенных республиках действовали и действуют различные принципы исчерпания прав: в Казахстане – международный, в России и Беларуси – национальные. Поэтому возникла необходимость унификации подходов. Еще в 2010 году было достигнуто соглашение о выработке единых правил и принципов защиты прав интеллектуальной собствен­ности. Сейчас работа эта ведется, и понятно, что в силу различий подходов и огромного числа товарных групп процесс не может быть скорым.

– Предложение, которое сейчас мы направили сторонам, заключается в том, чтобы сохранить в качестве базового региональный принцип исчерпания прав. Он действует по умолчанию, и один из органов интеграции – комиссия либо межправсовет – наделяется полномочиями вводить изъятия из регионального принципа, – поясняет Тимур Сулейменов. – И по той или иной товарной группе будет применен международный принцип исчерпания прав. То есть сейчас мы говорим о механизме и возможности внедрения компромиссного гибридного принципа.

Как особо подчеркнул Т. Сулейменов, выработке итогового документа предшествует тщательная работа, должно быть проведено и исследование антимонопольных органов совместно с ведомствами, ответственными за экономическую, промышленную, торговую политику. Решение должно быть всесторонне проработано, и лишь затем будут приниматься разрешения по отдельным группам товаров.

– Сейчас наши предложения направлены в правительства стран, и мы ожидаем ответ, – пояснил Т. Сулейменов. – Пос­ле принятия решения начнется конкретная работа по определению групп товаров. Вероятно, дискуссии будут идти по таким группам, как автомобильные части, бытовая химия, лекарства. Надеемся, в марте все стороны, все ведомства вынесут на заседание рабочей группы на уровне правительств согласованную позицию. Межстрановая группа затем выработает конкретные предложения, и мы запустим правовой механизм изменения в договор.

Документ также должен пройти процедуры согласований – до ратификации парламентами. Ожидается, что окончательно вопрос будет решен не ранее 2016 года.

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