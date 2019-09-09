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​В поисках конструктивного диалога
Дулат Молдабаев

Во встрече приняли участие министр информации и общественного развития Даурен Абаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов, доктор филологических наук Мырзатай Жолдасбеков, поэт Олжас Сулейменов, председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет, писатель-драматург Дулат Исабеков, поэтесса Акуштап Бактыгереева и другие. Собравшиеся обсудили вопросы, поставленные в Послании Президента «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Как отметил Бердибек Сапарбаев, очень важно наладить связь между властью и обществом, для чего необходимо встречаться с представителями разных слоев населения.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу отметил, что путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики. При этом Глава государства особое внимание уделил работникам культуры и искусства. Представители творческой интеллигенции – проводники общественного диалога. И поддержка, которая будет им оказана, повысит их авторитет. Сфера культуры в нашей стране будет развиваться стремительно и плодотворно во благо духовного развития граждан, стабильности и процветания.

Олжас Сулейменов обозначил тему разговора как поэт, коротко и емко: как спасти нашу литературу?

– Как государство может помочь в этом спасении? – добавил он. – В общественном диалоге должны участвовать умные люди, а умных людей воспитывает книга.

Писательство, считает поэт, перестало быть профессией, оно превратилось в занятие энтузиастов, которые выпускают книги за свой счет. А иначе и нельзя, потому что настоящий писатель не может сидеть без дела. Он хочет творить на благо общества.

Давно известно, что только там, где поддерживаются и развиваются культура и литература, есть экономическое развитие. К тому же, отметил Олжас Сулейменов, литература очень тесно связана с языкознанием, со всеми гуманитарными науками.

– Если литература «на нуле», то и гуманитарные науки «на нуле», – поставил точку поэт.

Поэтому собравшиеся говорили и о системе книгопечатания, а также способах распространения книг. Ведь от их реализации получает доход не только автор, растет прибыль и у государства. Много говорили о роли кино и театра, других видов искусства в процессе развития общества. А поэтесса Акуштап Бактыгереева напомнила об эффективности использования классической литературы и театра в деле воспитания подрастающего поколения.

– Акуштап права, очень важен вопрос воспитания молодежи, – поддержал Бердибек Сапарбаев. – Необходимо детей приучать к труду, культивировать уважение к старшим и к старейшинам. Молодежь должна хорошо знать родной язык.

И нельзя сказать, что в стране ничего не делается для поддержки интеллигенции. Государство стремится помочь творческим людям, для этого учреждаются государственные стипендии для работников литературы, искусства и культуры, проводятся конкурсы, вручаются государственные награды и премии. 

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