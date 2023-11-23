В поисках лучшего

Не секрет, что многие молодые люди трудоустраиваются не по полученной специальности, а по способностям и навыкам, приобретенным ранее при различных обстоятельствах. В этом плане хорошим подспорьем выступают дополнительное образование и практический опыт работы. Но в любом случае нашедших хоть какую-то стабильную работу, по сути, можно считать счастливчиками.

Если говорить непосредственно о регионе, то чаще всего молодежь задействована в сфере услуг. Это могут быть салоны красоты, рестораны, кафе, сервис-центры по ремонту компьютерной техники и сотовых телефонов, дизайн-студии… Но многие из них недовольны оплатой труда, поскольку работа сдельная и заработок напрямую зависит от количества клиентов. А их не так много, как хотелось бы.

По словам знакомого парикмахера, денег все время не хватает. Если смотреть в разрезе месяцев, то, как говорится, то пусто, то густо. Неудивительно, что ребята, немного поработав в одном месте, потратив время и силы и не получив материального удовлетворения, думают о смене деятельности, а иногда и о смене города.

Их можно понять, тем более у молодежи запросов всегда больше, чем у людей постарше. Молодые хотят получить все и сразу, но, к сожалению, так не бывает.

Что касается сельчан, то большая часть из них занята в сельском хозяйстве, остальные едут в город за образованием, часто выбирая стезю учителя или медработника. Совсем немногие пытаются открыть свое дело, но для этого нужно иметь как минимум стартовый капитал и определенные знания, которыми обладает далеко не каждый.

И здесь помощь оказывает государство. Так, 4 174 молодых жамбылца участвовали в проекте «Бастау Бизнес» и обучились основам предпринимательства, еще 359 человек получили безвозмездные государственные гранты на открытие своего дела.

По данным областного управления координации занятости и социальных программ, в текущем году к активным мерам занятости удалось привлечь около 23 230 жамбылцев в возрасте до 35 лет. В частности, 11 122 человека трудоустроены на вакантные рабочие места, 916 направлены на онлайн-обу­чение, 2 550 выпускников – на молодежную практику. Еще 302 молодых жителя региона устрое­ны на социальные рабочие места, 2 664 направлены на оплачиваемые общественные работы, а 559 – на профессиональное обучение.

Часть молодежи задействована и в двух региональных проектах, которые, к слову, показывают неплохие результаты. 29 человек – в «Контракте поколений», и 552 – в «Первом рабочем месте». В результате проделанной работы на региональном рынке труда сохранена стабильность и уровень безработицы по третьему кварталу этого года составил 4,8%, а уровень безработицы среди молодежи – 3,2%.