В поисках надежных партнеров Сергей ГОРБУНОВ

Форум ErtysInvest 2014 стал площадкой для открытого диалога ведущих экспертов, представителей исполнительных органов, предпринимательских и финансовых сообществ в канун второй пятилетки индустриализации.



Открывая это масштабное совещание отечественных и зарубежных бизнесменов, министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев подчерк­нул, что в текущем году завершается первый этап индустриализации, и с первого января 2015 года Казахстан вступает во вторую пятилетку ФИИР. Под «флагом» этой программы, ее задач и требований и проходил ErtysInvest 2014. В его работе приняли участие свыше 300 представителей промышленных, инвестиционных и национальных компаний, государственных органов, посольств зарубежных государств, институтов развития.



По словам организаторов, Павлодарская область как место проведения форума была выбрана не случайно. Из 124 проектов, представленных на площадке ErtysInvest 2014, доминирующее количество приходится на традиционные для региона отрасли – сельское хозяйство и промышленное производство.



Как отметил в своем приветственном слове Асет Исекешев, на сегодня Павлодар является одним из самых индустриально развитых регионов республики. Руководитель ведомства напомнил, что в Казахстане Главой государства объявлена политика индустриализации, развития малого и среднего бизнеса, привлечения прямых иностранных инвестиций. И по всем этим направлениям форум призван дать дополнительный импульс. По словам главы МИРа, Правительство РК подписало соглашения с целым рядом финансовых институтов, в их числе Всемирный банк, Европейский банк, Исламский банк развития и Азиатский банк развития, на сумму более 12 млрд. долларов. Эти средства будут направлены как на поддержку бизнеса, так и на развитие инфраструктуры.



Свою оценку открывшемуся в Павлодаре форуму дал Канат Бозумбаев.



– Павлодарская область – это индустриальный и экономически развитый регион, – отметил аким области. – Наличие богатых природных ресурсов, современная научно-техническая база, мощный промышленно-производственный и энергетический потенциал, а также выгодное географическое положение области являются серьезными преимуществами в привлечении инвестиций в развитие и повышение качества человеческого капитала. С нашей стороны не использовать этот огромный потенциал было бы неправильно. Поэтому мы поставили перед собой цель – создать наилучшие условия для бизнеса, создать самый привлекательный инвестиционный климат.



Глава региона акцентировал внимание на тех направлениях, по которым намечено развивать партнерство. Из 124 проектов – 28 агропромышленного комплекса, 11 – химической промышленности, 7 – энергетики, 8 – машиностроения, по 3 проекта в горно-металлургическом комплексе, стройиндустрии и туризме, 2 проекта – в нефтепереработке, 1 в фармацевтической промышленности. Объем инвестиций, необходимый для их реализации, оценивается в 1,7 млрд. долларов.



Между тем в портфеле форума были разные проекты – от самого небольшого, рассчитанного на инвестиции в размере 19,7 тыс. долларов (организация производства семян сосны «Шишкосушилка») до самого крупного – 503 млн. долларов (строительство завода по производству кальцинированной соды). Реализация данных проектов позволит создать около 2,5 тыс. новых рабочих мест в регионе.



Быстрый государственный сервис, безопасные условия бизнеса, надежное партнерство и стабильность заключенных договоренностей – вот то, что власть готова предоставить инвесторам.



…Первым мероприятием в рабочей программе форума стало пленарное заседание на тему «Экономическая привлекательность и инвестиционные возможности Павлодарской области». Мнениями по наиболее актуальным вопросам инвестиционного климата поделился ряд экспертов. В их числе президент ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп» Александр Идрисов (Россия), заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Алина Алдамберген (Казахстан), министр экономики Омской области Александр Третьяков (Россия), старший банкир Европейского банка реконструкции и развития Атабек Назиров.



Итогом международного инвестиционного форума стало подписание ряда меморандумов о сотрудничестве между акиматом Павлодарской области с одной стороны и национальными холдингами, банками и институтами развития с другой.

