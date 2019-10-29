​В поисках новых лиц

Для того чтобы все достойные казахстанцы получили возможность узнать о проекте и принять в нем участие, в минувшие выходные в торгово-развлекательных центрах Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Кызылорды были организованы передвижные пункты приема заявок.

Менеджеры в рамках акции рассказывали желающим об особеннос­тях конкурса, его целях и задачах, помогали с информацией о том, как подать заявку на сайте 100janaesim.ruh.kz, отвечали на различные вопросы относительно проекта «100 новых лиц Казахстана».

В 2019 году проект посвящен Году молодежи. Участие могут принять все желающие казах­станцы не старше 39 лет, проживающие как в Казахстане, так и за его пределами. Рассматриваются заявки с конкретными достижениями в сферах науки, общества, медицины, бизнеса, культуры и спорта. Их сбор продлится до 1 ноября текущего года.

Цель проекта «100 новых лиц Казахстана» – продвижение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй людей, внесших за годы независимости значительный вклад в развитие республики.

Организаторами проекта выс­тупают Министерство информации и общественного развития РК и НАО «Казахстанский инс­титут общественного развития «Рухани жаңғыру». Также проект поддерживает инициативная группа «БЮРО 100», состоящая из наиболее активных победителей прошлых лет.