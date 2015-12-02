По словам руководителя проекта платформы Idea-lab.kz – партнера фонда «Самрук-Казына» в сфере стартапов Рашида Дюйсембаева, это мероприятие – часть конференции Echelon Asia Summit, которая проводится в Сингапуре и, являясь в регионе крупнейшей в сфере стартапов, собирает до 3 тыс. участников.

– Подобное мероприятие проходит в Казахстане впервые, – отмечает Р. Дюйсенбаев. – Наша задача состоит в том, чтобы Алматы стал мостом в этой области между странами Центральной и Юго-Восточной Азии.

Он подчеркнул, что для фонда важно создать на своей базе стартап-платформу, которая будет отвечать интересам группы компаний фонда в вопросах поиска и внедрения новых проектов, позволяющих создавать добавочную стоимость портфельным компаниям. Для этого необходим трансграничный подход, поскольку рынок Казахстана – только 17 млн человек, а в Юго-Восточной Азии, не считая Китай и Индию, – 650 млн. У отечественных стартаперов есть отличные возможности масштабироваться на этих рынках, потому как во многих сферах они менее развиты, чем в Казахстане. К примеру, банковский сектор в Индонезии.

Соучредитель венчурного фонда «МОСТ» Павел Коктышев считает, что Алматы – это естественный центр притяжения перспективных людей с целого региона. И они готовы рекрутировать проекты из ближайших стран. Пока казахстанский рынок не такой интенсивный, но те, кто на нем уже присутствуют, довольно сильны. Эти оценки звучат от российских и зарубежных экспертов. По словам спикера, коридор инвестирования в проект составляет 50–200 тыс. долларов.

– Мы стараемся покупать 20% доли в компании, чтобы у основателей не пропала мотивация, – рассказал П. Коктышев. – Пока у нас небольшие масштабы. Но семь наших проектов, в которые мы инвестировали средства, – устойчивы, динамично развиваются и выходят на операционную прибыль. Мы ищем новых инвесторов. То есть имеется заинтересованность в следующих раундах инвестиций. Мы здесь еще и для того, чтобы найти эти проекты.

Одним из ключевых спикеров выступил Джеффри Пейн, венчурный инвестор, сооснователь фонда Golden Gate Ventures. Эксперт второй раз посещает нашу страну и считает, что в Казахстане очень сильные инженеры и программисты – это общая черта для всех стартапов СНГ, но им не хватает знаний с других рынков, например, Индонезии или Малайзии, – сказал он.

Для оценки перспективы инвестиций в казахстанские потенциально высокотехнологические проекты для азиатского рынка в Алматы приехали представители венчурных фондов и акселераторов, таких как Golden Gate Ventures, Ardent Capital, KK Fund, малайзийского агентства инноваций MaGIC, Merah Putih Incubator, 500 Startups. По итогам конференции семь лучших проектов будут отобраны для закрытых презентаций перед азиатскими инвесторами.