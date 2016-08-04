​В поисках реликвий

В рамках проекта, организованного секретариатом региональной Ассамблеи народа Казахстана совместно с КГУ «Қоғамдық келісім», члены Совета общественного согласия и активисты этнокультурных объединений пропагандировали наследие Великого шелкового пути и объясняли сельчанам, насколько важно воспитывать в подрастающем поколении патриотизм и гражданское единство. Мастера декоративно-прикладного искусства оказали практическую помощь местным рукодельницам.

– С просьбой помочь пополнить музейную коллекцию семейными реликвиями и раритетными вещами мы обратились к жителям Меркенского, Жамбылского, Таласского, Сарысуского, Байзакского и Рыскуловского районов, – сказал руководитель отдела КГУ «Қоғамдық келісім» Камал Нарбатыров. – Оружие, ювелирные изделия, предметы обихода, сделанные нашими предками и современными мастерами из кости, дерева, глины, металла и кожи, – все это наше общее достояние, представляющее большую историческую и культурную ценность. Поэтому, считаю, оно должно быть доступным для всех.

Особенно активно на призыв откликнулись в Жамбылском районе. Одни принесли расшитую в нацио­нальном стиле одежду и платки, изделия ручной работы, другие – письма с фронта. Например, семья Абдреевых намерена подарить музею приспособления для плавления железа, руководитель районного отдела внутренней политики Канат Темешбаев вручил от имени района портрет Абылай-хана. Меркенцы пообещали передать в музей переметную сумку, прялки, вязаные вещи.

Помимо основной экспозиции в музее будет организована и сменная, где ждут работы одаренных жамбыл­цев любого возраста. В связи с этим задачами методиста по развитию народного прикладного творчества КГУ «Қоғамдық келісім» Веры Майкович были знакомство с сельскими мастерами-ремесленниками, привлечение их к работе созданного при региональной Ассамблее народа Казахстана специального клуба, который уже собрал в свои ряды немалое число городских умельцев. В настоящее время они регулярно встречаются, обмениваются опытом, проводят мастер-классы для новичков, участвуют в выставках и ярмарках.

В программу экспедиции вошли пресс-конференции, уроки толерант­ности, мастер-классы и культурно-познавательная игра «Великий шелковый путь – наше культурное наследие».

Взрослые и дети очень тепло встретили участников экспедиции в Таласском районе. Во время урока толерантности «Мы, казахстанцы, – дети Великой степи», прошедшего на базе оздоровительного лагеря «Журындысай», ребята активно отвечали на вопросы, связанные с историей становления нашей молодой республики, культурой Казахстана, продемонстрировали свой творческий потенциал.

– Нашу священную землю издревле называли Великой степью, а нас – ее детьми. С незапамятных времен акыны пели о любви к родным местам. Поэтому нам необходимо сохранить и передать потомкам культурное наследие, оставленное предками, – отметил Камал Нарбатыров.