Свежий выпуск В поисках счастья Зарина НОКРАБЕКОВА

Поставлен спектакль по мотивам драмы «Дуэль» кыргызского автора Мара Байжиева. И хотя произведение ранее переводилось на казахский язык, режиссер-постановщик Сайлау Камиев сделал свой, адаптированный перевод текста.

История девушки Нази написана в 60–70-х годах прошлого столетия. Тогда же казахстанские зрители увидели ее впервые на сцене. Однако моральный облик Нази, «завертевшей» роман с человеком семейным, оказался чужд менталитету того времени. И скоро мелодрама исчезла с афиш.

– Тогда спектакль зрители приняли весьма критично. Откровенно осуждая подобное поведение молодой девушки, общественность высказалась против спектакля, решив, что на сцене не место таким историям, – рассказывает режиссер С. Камиев.

Действительно, тогда и сам факт адюльтера вызывал праведный гнев, и никакие внутренние или внешние причины не могли оправдать героев. Иначе «звучит» спектакль сейчас. В сознании многих шкала ценностей изменилась, и поступок Нази уже не кажется столь неприемлемым. К сожалению.

– Воспитанию девочки всегда уделялось большое внимание, особенно у казахов. Моральные ценности, установки, внутренние барьеры формируются в семье. Поэтому ужасна позиция матери Нази, толкающей дочь в объятия женатого мужчины, – размышляет режиссер.

...Нази (Алтынгуль Серкебаева) удивительно красивая и нежная. Не поступив после школы в вуз, девушка решает помочь матери и устраивается в магазин. Вскоре ее обвиняют в хищении. Дамокловым мечом над ней висит угроза оказаться в тюрьме. Пытаясь спасти дочь, мать идет на сделку с совестью. Молодой и состоятельный Искандер (Нартай Сарсебаев) берет на себя все финансовые вопросы, улаживает дело. Расплатой за его доброту оказалась почти пожизненная зависимость Нази от него. Молодая девушка становится его любовницей. Жениться на ней Искандер не может, так как у него есть семья. Но и отпускать девушку, чтобы она могла устроить свою жизнь, тоже не желает. В одну из поездок на Иссык-Куль с Искандером Нази встречает Азиза (Олжас Жакыпбек). Добрый, открытый и чуточку наивный юноша по-настоящему влюбляется в нее. И решает вступить в неравную борьбу за свою любовь.

– В процессе подготовки мы долго беседовали с режиссером. Я попыталась понять и передать внутренний конфликт моей героини, – говорит Алтынгуль Серкебаева.

– Мне хотелось обратить внимание на проблему морального упадка, изменившихся нравственных норм. Материальное возносится на невиданную высоту, а человеческие качества оказываются не в чести. Хочется, чтобы девушки, попавшие в похожие истории, задумались, поняли, что происходящее – не фильм, не черновик, а единственная жизнь. И изменить «сценарий» можно всегда, стоит только захотеть, – комментирует Сайлау Камиев.

Чем же закончился поединок? И есть ли победители в этой дуэли? Режиссер, артисты и зрители могут попытаться ответить на эти и другие вопросы.