В поисках сокровищ миллионера в США погибли четыре человека

Фото из открытых источников
Отправившись на поиски сокровищ, о которых в своих мемуарах рассказал коллекционер из США 87-летний Форрест Фенн, погибли уже четверо кладоискателей, передает Lenta.ru
.
Ссылаясь на The Washington Post, интернет-ресурс сообщает, что Форрест Фенн рассказал в своих мемуарах "Страсть погони", что спрятал в Скалистых горах недалекого от города Санта-Фе сундук с сокровищами стоимостью более 2 млн долларов. Уже 65 тысяч человек пытались найти клад, четверо из них погибли.
Форест Фенн рассказал, что в двадцатикилограммовом сундуке среди сокровищ – старинные монеты, золотые самородки, кольцо XVII века, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, китайские нефритовые фигурки, индейские браслеты эпохи Колумба. После войны во Вьетнаме Фенн увлекся археологией и открыл галерею в Санта-Фе. В своей книге "Страсть погони" миллионер зашифровал в стихах девять подсказок, разгадав которые можно узнать, где находится клад. Искатели сокровища считают, что клад спрятан где-то в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико.
20 февраля канал Kurl8 сообщил о гибели одного из искателей сокровищ. 53-летний житель города Иллинойс Джефф Мерфи сорвался со 152-метровой скалы и разбился. По данным полиции, это четвертый случай смерти из-за поиска клада. По словам Фенна, клад находится в безопасном месте, и до него сможет добраться даже 80-летний старик.