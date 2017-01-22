​В поисках степной антилопы

фото Бибигуль Сарсеновой

В Казахстане обитают три популяции сайги: бетпакдалинская, устюртская и уральская. Последняя на сегодня самая многочисленная. Из 108 300 животных, которых насчитали ученые в мае 2016 года, 70 200 обитают на территории Западно-Казахстанской области.

Животных принято пересчитывать в мае, во время окота. Так как степные антилопы очень быстрые и мобильные, то единственный способ определить их количество – это использовать авиатехнику. Специалисты совершают облет ареалов обитания, фотографируют и считают сайгу с воздуха. Новорожденные носачи при этом не учитываются, потому как разглядеть их из самолета практически невозможно, они прячутся в кустах и благодаря своей защитной окраске практически полностью сливаются с землей.

Уже несколько лет подряд авиаучетом сайги по заказу Комитета лесного и охотничьего хозяйства занимается Казахстанская ассоциация сохранения биоразнооб­разия (АСБК).

По словам представителя АСБК Александра Путилина, общественное объединение также производит отлов быстроногих антилоп и устанавливает ошейники, с помощью которых отслеживает передвижение кочевых животных: зимой они отправляются на юг, летом мигрируют в северные области Казахстана и соседнюю Россию. В общей сложности в 2016 году ошейники были надеты на 95 сайгаков, в том числе на 10 представителей уральской популяции.

Смертельная болезнь

Меры по ежегодному подсчету и слежению за передвижением животных принимаются не случайно. Численность сайгаков постоянно меняется и, к сожалению, все чаще в сторону уменьшения. Кроме естественных врагов – волков, степные антилопы страдают от эпизоотий (эпидемий животных) и браконьеров.

Массовый падеж сайги – явление не редкое. Такие случаи несколько раз отмечались в 80–90-х годах, животные гибли сотнями тысяч. В 2010 году только в Западно-Казахстанской области от болезни умерли 12 тыс. антилоп, а в 2015-м погибли 200 тыс. представителей бетпакдалинской популяции, что привело к ее сокращению на 90%.

Трагические события принято связывать с пастереллезом – острой инфекцией, которая за несколько дней выкашивает стадо. Причины возникновения этого заболевания пока остаются невыясненными, но специалисты утверждают: вирус живет в организме животного, пока внешние факторы не провоцируют его резкое развитие и гибель носителя.

Как отмечает менеджер Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Мухит Суттибаев, для изучения проблемы массовой гибели сайги привлекались не только казахстанские ученые, но и их коллеги из Европы. Были предположения, что на развитие болезни влияет экология, запуск ракет и даже воздействие из космоса. Однако пока загадка остается нерешенной.

Без зазрения совести

Не меньший урон популяции сайги оказывают браконьеры. Используя высокопроходимые снегоходы и современное вооружение, преступники без зазрения совести истребляют беззащитных животных, забирая только самое ценное – рога. Интерес преступников ограничен исключительно самцами, поэтому после их убийства в стаде нарушается гендерный баланс. Это негативно сказывается на восстановлении популяции, так как каждое животное мужского пола имеет так называемый гарем из самок, численность которых варьируется от 5 до 50 особей.

Самое обидное, что беспринципных охотников потом практически невозможно найти. До сих пор в розыске находятся браконьеры, отстрелявшие 33 сайгака в Жангалинском и Бокейординском райо­нах ЗКО несколько недель назад.

По данным Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за последние три года количество выявленных фактов браконьерства значительно увеличилось. Если в 2014 году их было зафиксировано 4, то в 2015-м – уже 14, а в 2016-м – 22.

Куплю рога. Дорого

Судя по возросшим аппетитам сайгачьих убийц, спрос на их кровавый товар тоже растет. Объявления о покупке рогов в Уральске в буквальном смысле – на каждом столбе. И как утверж­дают сотрудники АСБК, такая ситуация характерна почти для всех регионов страны.

Рога реликтовых антилоп высоко ценятся в китайской медицине, из них изготавливают дорогостоящие снадобья, и именно в эту страну стекается вся конт­рабанда из Казахстана. Если на территории нашей республики за сайгачьи рога предлагают от 5 до 40 тыс. тенге, то в Китае они стоят до 8 тыс. долларов, отмечают в общественном объединении.

В ноябре прошлого года Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия инициировала кампанию по борьбе с перекупщиками рогов сайгаков.

– Эта акция ежегодная и проводится АСБК уже четвертый раз, – говорит Мухит Суттибаев. – В нынешнем году мы подключили к нашей работе Министерство внут­ренних дел, РГКП «Охотзоопром­» и Комитет летного хозяйства и животного мира. Цель – выявление контактных номеров скупщиков рогов. По итогам кампании мы составим базу данных телефонных номеров, сайтов, аккаунтов социальных сетей и передадим их Природоохранной прокуратуре для дальнейшего разбирательства. Кроме того, хотим активизировать население, рассказать, что под запретом не только оборот рогов, но и других составляющих: мяса, шкур, копыт этих животных.

Рычагов нет

В 2012 году принята новая редакция 339-й статьи Уголовного кодекса РК, по которой вне закона оказывается незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка, а также уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

До 2020 года в Казахстане введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами, кроме научных целей. В то же время, по словам Мухита Суттибаева, размещение объявлений на улицах и в Интернете законом никак не запрещено.

– Мы хотим добиться внесения изменений в статью 339 Уголовного кодекса РК о незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными, дополнив ее пунктом об ответственности за дачу таких объявлений, так как рога сайгаков являются запрещенным товаром наравне с наркотиками, – говорит он. – А по существующему законодательству у органов внутренних дел нет рычагов воздействия на перекупщиков.

По словам организаторов информационной кампании, за первый месяц действия общественное объединение обнаружило объявления о скупке сайгачьих рогов в восьми регионах страны. Больше всего покупателей выявлено в Алматы, здесь определены номера 13 перекупщиков, и в Карагандинской области – 9. В ЗКО с помощью волонтеров стали известны два телефонных номера, владельцы которых готовы купить запрещенный товар по сходной цене.

– Объявлений по всей стране очень много, – говорит Мухит Суттибаев. – В них скупщики указывают, что приобретают старые рога, но в законе нет разделения на старые и новые дериваты, так что под запретом оказываются все.

Единственный питомник в стране

Раньше считалось, что сайгаки не выживают в неволе. Да и сейчас знатоки отмечают, что степные антилопы весьма сложны в разведении. Не побоявшись таких отзывов, пять лет назад биологи из Уральска решили доказать обратное, организовав первый и пока единственный в республике питомник для сайгаков.

Первые два года Центр биоразнообразия диких животных финансировался Министерством образования и науки РК. Но начиная с 2015-го средства на его содержание выделяет Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир-хана.

Идея зародилась после того, как в Уральске побывал директор Центра диких животных Респуб­лики Калмыкии Юрий Арылов, который рассказал о своей работе. Его питомник, кстати говоря, занимается не только разведением и изучением сайгаков, но и привлекает туристов.

По словам научного руководителя университетского проекта кандидата биологических наук Бибигуль Сарсеновой, центр создавался для исследования причин гибели сайги, изучения влияния экологических факторов на животных, содержащихся в неволе.

– Изначально питомник открывался в Казталовском районе, но после отмены государственного финансирования был перенесен в Таскалинский район, где у вуза есть земельный участок на зимовке «Волжанка», – рассказала его организатор.

В 2013 году в центре появились первые 10 новорожденных сайгачат: ученым дали разрешение на изъятие их из природы. Малышей пришлось кормить из бутылочки коровьим молоком, и некоторые из них стали более лояльны к человеку, чем дикие.

По словам Бибигуль Сарсеновой, сайгаки очень подвержены травмам, так как в случае испуга начинают метаться из стороны в сторону, нанося себе непоправимый ущерб. Поэтому часть молодняка погибла. Но у тех, кто остался в живых и достиг половой зрелости, уже родились детки. Сегодня в питомнике содержатся 16 степных антилоп. В 2016 году родились 12 детенышей, четверо из которых погибли, а трое были переданы Алматинскому зоопарку.

Два года подряд животные, находящиеся в неволе, приносят приплод, поэтому, несмотря на отказ в финансировании государства, бросить сайгаков на произвол судьбы университет не смог. Однако объем помощи, который он может оказать, минимален. В настоящее время научно-исследовательский проект находится на грани выживания. Четыре миллиона тенге в год, которые дает вуз, едва хватает на еду животным, транспортные расходы и небольшую зарплату сотрудников.

– Мы пытаемся как-то работать, но без финансирования сделать это очень тяжело, – делится научный руководитель проекта. – Животных кормим сеном и ячменем. На приобретение добавок к пище средств нет.

У научного центра нет спе­циального ружья, стреляющего усыпляющими ампулами, поэтому сайгаков приходится ловить сетями, что тоже их травмирует. Ученые не могут построить новые вольеры, приобрести необходимое оборудование, в том числе гематологический анализатор для изучения крови.

– У нас хорошие показатели, – говорит Бибигуль Сарсенова. – И очень бы хотелось, чтобы государство оказало внимание и поддерж­ку единственному питомнику для сайгаков в Казахстане.